A goleira Renata Rodrigues é um dos reforços já anunciados pelo Vasco para a temporada de 2025. Vinda do Fortaleza, a jogadora de 27 anos de idade destacou a história do clube e revelou o desafio pessoal que é atuar no Cruz-Maltino. A atleta lembrou os grandes nomes da história vascaína no futebol feminino e afirmou que esta é a maior oportunidade da sua carreira.

Renata Rodrigues tem passagens por Cruzeiro e Fortaleza, seu último clube, e viveu no Athletico Paranaense sua maior sequência, onde ficou por quatro temporadas. Apesar do currículo vitorioso, que inclui títulos dos campeonatos Amazonense, Paranaense e Mineiro, além de dois acessos à elite do Brasileirão, Renata vê a chegada ao Vasco como a realização de mais uma etapa importante em sua carreira.

- Chegar no Vasco é um motivo de muito orgulho. Um clube histórico e de tradição, especialmente no futebol feminino. Grandes jogadoras da história do nosso futebol vestiram essa camisa. Marta, Sissy, Pretinha e a Andreia. O Vasco sempre foi pioneiro e tem uma trajetória de muita luta e conquistas. Isso traz um peso ainda maior nesse desafio e também me dá ainda mais motivação para enfrentá-lo. Para mim, essa é uma oportunidade única de contribuir para dar sequência a essa trajetória vitoriosa - disse a goleira, completando.

- Sei que não será fácil, mas estou muito motivada para dar o meu melhor, lutar pelo meu espaço e honrar essa camisa. Estou muito feliz por estar aqui e quero fazer parte de mais uma página histórica desse clube - afirmou.

Renata chega em um momento importante da história recente do Vasco. O clube foi campeão da Série A3 do Brasileirão e segue com um projeto estruturado para a temporada de 2025, sob o comando da treinadora Verônica Coutinho. Embora reconheca a dificuldade que será brigar pela titularidade, Renata demonstra confiança no seu trabalho.

- É sempre bom chegar em uma equipe que acabou de vencer, pois isso mostra a qualidade do time. Entendo que a disputa pela titularidade será grande, mas eu vim em busca do meu espaço e sei o que posso agregar ao grupo. Temos pela frente Brasileirão, Copa do Brasil, Carioca e a Copa Rio, competições que exigem ainda mais de nós. Chego motivada, preparada e, principalmente, com uma determinação enorme para fazer uma grande temporada. Serei mais uma no grupo para manter o Vasco no topo - afirmou.

Revelada pelo São Bernardo, Renata Rodrigues passou por Vila Guarani-SP, Iranduba-AM, Portuguesa, Tiradentes-PI, Cruzeiro, Athletico-PR (onde permaneceu por quatro temporadas) até chegar no Fortaleza. Ao longo de sua carreira, conquistou cinco títulos estaduais: dois Amazonenses, dois Paranaenses e um Mineiro. Nas temporadas de 2019 e 2022, conquistou o acesso à elite do futebol nacional com a Raposa e o Furacão, respectivamente.

