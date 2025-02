Fluminense vence Vasco de virada no Campeonato Carioca

O Fluminense venceu o Vasco de virada, por 2 a 1, no final da noite desta quarta-feira (5), no Estádio Mané Garrincha, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Coutinho abriu o placar para o Cruz-Maltino. Thiago Silva e Cano construíram a virada para o Tricolor.

Com o resultado, o Fluminense subiu na tabela e entrou na briga por uma vaga para as semifinais do Campeonato Carioca. Agora, o Tricolor ocupa a 6ª posição, com 10 pontos. Já o Vasco é o 3º colocado, com 13 pontos.

Como foi o jogo?

Vasco e Fluminense proporcionaram um clássico animado desde o início. Logo no primeiro minuto, Paulinho roubou a bola de Fuentes e tocou para Vegetti. O atacante cruz-maltino cruzou, e Philippe Coutinho abriu o placar.

Tudo se encaminhava para a primeira vitória do Vasco em clássicos em 2025. Porém, o Fluminense não se abateu e empurrou o Cruz-Maltino para o campo de defesa. Aos 31 minutos, Thiago Silva empatou após cobrança de falta de Arias.

A virada veio minutos depois. Fuentes, que era o vilão do Fluminense, se tornou herói. Aos 40 minutos, um chute do lateral-esquerdo desviou em Cano e se tornou uma assistência. O atacante argentino mostrou oportunismo e colocou o Tricolor em vantagem no placar.

Na etapa final, o Vasco tentou pressionar o Fluminense, que tentou se aproveitar dos contra-ataques. No entanto, o Cruz-Maltino se mostrou inoperante ofensivamente e pagou o preço por recuar após abrir o placar e por não preencher a atual lacuna no elenco.

Cano marcou o gol que garantiu a vitória do Fluminense sobre o Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo na segunda-feira (10), quando enfrentará o Sampaio Corrêa, às 18h, no Estádio Lourival Gomes de Almeida. Já o Fluminense fará mais um clássico. O Tricolor encara o Flamengo às 14h30 de sábado (8), no Maracanã.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 2 FLUMINENSE

8ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF);

🥅 Gols: Coutinho (1' do 1ºT), Thiago Silva (31' do 1ºT) e Germán Cano (40' do 1ºT);

🟨 Cartões amarelos: Paulinho, Lucas Oliveira, Hugo Moura, Jair e Mateus Carvalho (VAS); Gabriel Fuentes e Bernal (FLU).

🏟️ Público presente: 30.164;

💰 Renda: R$ 2.551.765,00.

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Bruno Henrique), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Hugo Moura (Puma Rodríguez), Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê, Paulinho (Alex Teixeira e Coutinho (Payet); Vegetti.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli (Bernal) e Arias; Canobbio (Paulo Baya), Cano (Serna) e Riquelme (Lima).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães;

🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira;

4️⃣ Quarto árbitro: Thiago Gomes da Silva;

🖥️ VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus.