ANÁLISE: Antigos problemas do Vasco fazem ‘campo voltar a falar’ no primeiro teste de fogo na temporada Cruz-Maltino ainda tem mais dois clássicos até o final das 11 rodadas do Carioca

Vasco perdeu o primeiro clássico no ano (Foto: Mateus Bonomi/AGIF) Vasco perdeu o primeiro clássico no ano (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)