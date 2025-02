O técnico Fábio Carille assumiu a culpa pelo Vasco ter pedido o primeiro clássico na temporada. O treinador cruz-maltino também disse que alguns atletas tiveram responsabilidade pelo resultado negativo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- Não sei se perdemos a confiança, mas sei que foi um jogo abaixo tanto coletivamente, e aí a responsabilidade é minha, quanto tecnicamente também de alguns atletas - reconheceu Carille. E completou:

- A ideia era encher o campo do adversário. No primeiro gol deles estávamos no campo ofensivo, circulamos errado, fizemos a falta e sofremos o gol.

continua após a publicidade

- Temos que trabalhar no dia a dia. Nos primeiros jogos falei que seria normal cair a parte física. Agora temos que analisar o jogo para termos uma reunião com os jogadores e acertarmos as coisas o quanto antes.

O técnico do Vasco comentou a procura do Vasco por reforços. Nos últimos dias, a diretoria foi criticada pelos torcedores por fracassar na contratação de Bruma, que foi para o Benfica. Contra o Fluminense, Puma Rodríguez jogou na ponta direita.

continua após a publicidade

- Trabalho (da diretoria) está sendo muito bom, entendimento bom. Marcelo, Pedrinho estão trabalhando muito, mas enquanto o atleta não assinar não dá para dizer que está certo. Estão fazendo propostas, estão analisando, estão chegando perto, mas atravessam (outros clubes) por inúmeras situações e acaba não acontecendo. Eles estão trabalhando muito para chegar os reforços que tanto necessitam - disse o técnico. E finalizou:

- A confiança de colocar o Puma nessa posição vem porque eu sei que ele já jogou bastante nela, inclusive na seleção, jogando na linha da frente. Nós sabemos, e o clube tem trabalhado muito, para a chegada de jogadores. Mas a gente sabe que não é fácil, e a gente vai buscando alternativas dentro do que gente tem no elenco.

Vegetti passou em branco no clássico entre Vasco e Fluminense (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo na segunda-feira (10), quando enfrentará o Sampaio Corrêa, às 18h, no Estádio Lourival Gomes de Almeida. A partida será válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.