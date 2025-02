Ex-Vasco aponta erro contra o Fluminense e não perdoa: ‘Dos piores jogos que vi’

O Fluminense venceu o clássico contra Vasco por 2 a 1 no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Carioca. Comentarista da Band e ex-jogador do Cruzmaltino, Ricardo Rocha detonou a atuação da equipe de Fábio Carille, e afirmou que o time não "agredia" o Tricolor na marcação.

- O Vasco não jogou futebol hoje, encontrou um gol em uma falha do Fuentes. Daí você esperava um Vasco melhor, não se apresentou, foi pífio. O Vasco não oferece perigo ofensivo para qualquer equipe. Um resultado justíssimo, um dos piores jogos que eu vi do Vasco, não chutou praticamente nenhuma bola no gol - começou.

- A apatia do Vasco é muito grande, a atuação foi muito aquém, independente de faltarem jogadores de velocidade. O Vasco deixou o Fluminense trabalhar a bola, não agredia, não marcava… Se perguntar algum destaque do Vasco, hoje realmente não tem - completou Ricardo Rocha.

Coutinho abriu o placar logo aos dois minutos, mas o Fluminense chegou à virada ainda no primeiro tempo, com gols de Thiago Silva e Cano. Com o resultado, o Vasco caiu para a 3ª posição, com 13 pontos. O Tricolor é o 6°, com 10.

O que vem pela frente para Vasco e Fluminense?

O Vasco volta a campo na segunda-feira (10), quando enfrentará o Sampaio Corrêa, às 18h, no Estádio Lourival Gomes de Almeida. Já o Fluminense fará mais um clássico. O Tricolor encara o Flamengo às 14h30 de sábado (8), no Maracanã.

