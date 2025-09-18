Promessa do Sub-9 do Vasco assina contrato com a Nike

A nova geração do futebol brasileiro segue chamando atenção – e não apenas dentro de campo. O pequeno David Lucca, atleta do Sub-9 do Vasco da Gama, acaba de se tornar o jogador mais jovem a assinar contrato com a gigante dos materiais esportivos Nike.

Com apenas 9 anos, o garoto é uma das promessas da Base Forte vascaína e já se destaca com a camisa 10, acumulando gols tanto no futsal quanto no campo. A parceria com a Nike marca um novo passo em sua trajetória e reforça a aposta da marca em talentos precoces do futebol brasileiro.

David Lucca assina contrato com a Nike (Foto: Reprodução/Instagram)

Pirata da Colina também fecha acordo com fornecedora

O acordo com David Lucca vem pouco tempo depois de outro nome importante do Vasco firmar vínculo com a fornecedora: em setembro, o atacante Pablo Vegetti, artilheiro do clube e do Brasil na temporada, também assinou com a Nike.

A marca, que já patrocina o meia Philippe Coutinho – companheiro de clube de Vegetti –, agora volta seus olhos para o futuro, fazendo de David Lucca seu mais novo garoto-propaganda.