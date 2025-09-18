Jogador do Vasco é convocado para a Copa do Mundo Sub-20
Cria da base do Gigante da Colina, Leandrinho vai estár no grupo que disputa o Mundial
O treinador Ramon Menezez divulgou na tarde desta quinta-feira (18) a lista de convocados para a disputa da Copa do Mundo Sub-20 de 2025, que ocorre entre os meses de setembro e outubro, no Chile. Entre os nomes está o do lateral esquerdo do Vasco, Leandrinho, que tem uma presença frequente nas convocações do treinador.
Cria da base do Gigante da Colina, o lateral-esquerdo estreou pelo time principal em janeiro de 2024, desde então são 24 partidas disputadas, dois gols marcados e uma assistências. Em janeiro deste ano ele foi emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, e retornou ao clube carioca no começo de julho.
Rayan de fora
O Vasco não liberou Rayan para se juntar o grupo de atletas que vai para o Chile em busca do título mundial. O clube entende que o atleta é uma peça fundamental da equipe e não poderia desfalcar o time durante um mês.
Lista de convocados para a Seleção Sub-20
Goleiros
- Felipe Longo (Corinthians)
- Lucas Furtado (Vitória de Guimarães-POR)
- Otávio (Cruzeiro)
Defensores
- Gilberto (Palmeiras)
- Igor Serrote (Al Jazira-EAU)
- Leandrinho (Vasco)
- Léo Derik (Athletico-PR)
- Bruno Alves (Cruzeiro)
- Iago (Flamengo)
- João Souza (Flamengo)
Meio-campistas
- Coutinho (Palmeiras)
- João Cruz (Athletico-PR)
- Murilo (Cruzeiro)
- Rayan Lucas (Sporting-POR)
- Rhuan Gabriel (Cruzeiro)
Atacantes
- Deivid Washington (Chelsea-ING)
- Erick Belé (Palmeiras)
- Gustavo Prado (Internacional)
- Luighi (Palmeiras)
- Pedrinho (Zenit-RUS)
- Wesley (Al Nassr-SAU)
