imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Jogador do Vasco é convocado para a Copa do Mundo Sub-20

Cria da base do Gigante da Colina, Leandrinho vai estár no grupo que disputa o Mundial

Rayan e Leandrinho pela Seleção Brasileira
imagem cameraRayan e Leandrinho pela Seleção Brasileira Foto: Staff Images/CBF
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024Pedro Cobalea Neves
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 18/09/2025
14:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

O treinador Ramon Menezez divulgou na tarde desta quinta-feira (18) a lista de convocados para a disputa da Copa do Mundo Sub-20 de 2025, que ocorre entre os meses de setembro e outubro, no Chile. Entre os nomes está o do lateral esquerdo do Vasco, Leandrinho, que tem uma presença frequente nas convocações do treinador.

Cria da base do Gigante da Colina, o lateral-esquerdo estreou pelo time principal em janeiro de 2024, desde então são 24 partidas disputadas, dois gols marcados e uma assistências. Em janeiro deste ano ele foi emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, e retornou ao clube carioca no começo de julho.

Leandrinho
Leandrinho comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Rayan de fora

O Vasco não liberou Rayan para se juntar o grupo de atletas que vai para o Chile em busca do título mundial. O clube entende que o atleta é uma peça fundamental da equipe e não poderia desfalcar o time durante um mês.

Lista de convocados para a Seleção Sub-20

Goleiros

  • Felipe Longo (Corinthians)
  • Lucas Furtado (Vitória de Guimarães-POR)
  • Otávio (Cruzeiro)

Defensores

  • Gilberto (Palmeiras)
  • Igor Serrote (Al Jazira-EAU)
  • Leandrinho (Vasco)
  • Léo Derik (Athletico-PR)
  • Bruno Alves (Cruzeiro)
  • Iago (Flamengo)
  • João Souza (Flamengo)

Meio-campistas

  • Coutinho (Palmeiras)
  • João Cruz (Athletico-PR)
  • Murilo (Cruzeiro)
  • Rayan Lucas (Sporting-POR)
  • Rhuan Gabriel (Cruzeiro)

Atacantes

  • Deivid Washington (Chelsea-ING)
  • Erick Belé (Palmeiras)
  • Gustavo Prado (Internacional)
  • Luighi (Palmeiras)
  • Pedrinho (Zenit-RUS)
  • Wesley (Al Nassr-SAU)

