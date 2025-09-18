Jogador do Vasco é convocado para a Copa do Mundo Sub-20

O treinador Ramon Menezez divulgou na tarde desta quinta-feira (18) a lista de convocados para a disputa da Copa do Mundo Sub-20 de 2025, que ocorre entre os meses de setembro e outubro, no Chile. Entre os nomes está o do lateral esquerdo do Vasco, Leandrinho, que tem uma presença frequente nas convocações do treinador.

Cria da base do Gigante da Colina, o lateral-esquerdo estreou pelo time principal em janeiro de 2024, desde então são 24 partidas disputadas, dois gols marcados e uma assistências. Em janeiro deste ano ele foi emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, e retornou ao clube carioca no começo de julho.

Leandrinho comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Rayan de fora

O Vasco não liberou Rayan para se juntar o grupo de atletas que vai para o Chile em busca do título mundial. O clube entende que o atleta é uma peça fundamental da equipe e não poderia desfalcar o time durante um mês.

Lista de convocados para a Seleção Sub-20

Goleiros

Felipe Longo (Corinthians)

Lucas Furtado (Vitória de Guimarães-POR)

Otávio (Cruzeiro)

Defensores

Gilberto (Palmeiras)

Igor Serrote (Al Jazira-EAU)

Leandrinho (Vasco)

Léo Derik (Athletico-PR)

Bruno Alves (Cruzeiro)

Iago (Flamengo)

João Souza (Flamengo)

Meio-campistas

Coutinho (Palmeiras)

João Cruz (Athletico-PR)

Murilo (Cruzeiro)

Rayan Lucas (Sporting-POR)

Rhuan Gabriel (Cruzeiro)

Atacantes