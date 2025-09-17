Vasco tem campanha de Libertadores no segundo turno do Brasileirão

Apesar de estar apenas na 15ª colocação na classificação geral do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, o Vasco da Gama apresenta bons números no segundo turno da competição. Com quatro rodadas já disputadas, o time comandado por Fernando Diniz aparece na 5ª colocação do returno, com 7 pontos conquistados de 12 possíveis.

continua após a publicidade

O desempenho no returno chama atenção e alimenta a esperança da torcida cruzmaltina em uma arrancada para se afastar da zona de rebaixamento. Até aqui, foram duas vitórias fora de casa, um empate e uma derrota — com destaque para a goleada sobre o Santos por 6 a 0, no Morumbis.

📊 Campanha do Vasco no Returno

Santos 0 x 6 Vasco

Vasco 2 x 3 Corinthians

Sport 2 x 3 Vasco

Vasco 2 x 2 Ceará

Tabela do Returno

1 Flamengo 10 4 3 1 0 14 2 +12 2 Palmeiras 10 4 3 1 0 9 2 +7 3 Mirassol 10 4 3 1 0 8 2 +6 4 Cruzeiro 10 4 3 1 0 6 3 +3 5 Vasco 7 4 2 1 1 13 7 +6 6 São Paulo 7 4 2 1 1 5 3 +2 7 Corinthians 7 4 2 1 1 6 5 +1 8 Botafogo 6 4 2 0 2 7 4 +3 9 Bahia 6 4 2 0 2 6 8 -2 10 Grêmio 5 4 1 2 1 4 3 +1 11 Ceará 5 4 1 2 1 3 3 0 12 Bragantino 4 4 1 1 2 6 8 -2 13 Fluminense 4 4 1 1 2 4 6 -2 14 Juventude 4 4 1 1 2 4 7 -3 15 Vitória 4 4 1 1 2 3 12 -9 16 Fortaleza 3 4 1 0 3 4 5 -1 17 Internacional 3 4 1 0 3 5 10 -5 18 Sport 2 4 0 2 2 5 9 -4 19 Santos 2 4 0 2 2 1 9 -8 20 Atlético-MG 1 4 0 1 3 2 7 -5

Legenda:

Pts = Pontos PJ = Jogos V = Vitórias E = Empates D = Derrotas GP = Gols Pró GC = Gols Contra SG = Saldo de Gols

Com 13 gols marcados e 7 sofridos, o Vasco tem o segundo melhor ataque do returno, ficando atrás apenas do Flamengo. O saldo de gols também é expressivo: +6, empatado com o Mirassol com a terceira melhor marca.

continua após a publicidade

Coutinho comemora gol marcado pelo Vasco contra o Ceará (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Clássico no Maracanã

O próximo desafio vascaíno será de enorme peso: no domingo (21), às 17h30, o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã. O Gigante da Colina não vence o clássico há 11 jogos. A última vitória foi em 2023, pelo Campeonato Carioca, quando Puma Rodríguez — que deve ser o titular da lateral esquerda neste domingo — marcou um belo gol de fora da área na vitória por 1 a 0.