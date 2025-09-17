menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco tem campanha de Libertadores no segundo turno do Brasileirão

Próximo desafio do Cruzmaltino é clássico contra o Flamengo, no domingo (21)

Vasco comemora gol diante do Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraJogadores do Vasco comemoram gol diante do Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024Pedro Cobalea Neves
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 17/09/2025
11:15
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apesar de estar apenas na 15ª colocação na classificação geral do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, o Vasco da Gama apresenta bons números no segundo turno da competição. Com quatro rodadas já disputadas, o time comandado por Fernando Diniz aparece na 5ª colocação do returno, com 7 pontos conquistados de 12 possíveis.

continua após a publicidade

O desempenho no returno chama atenção e alimenta a esperança da torcida cruzmaltina em uma arrancada para se afastar da zona de rebaixamento. Até aqui, foram duas vitórias fora de casa, um empate e uma derrota — com destaque para a goleada sobre o Santos por 6 a 0, no Morumbis.

📊 Campanha do Vasco no Returno

  • Santos 0 x 6 Vasco
  • Vasco 2 x 3 Corinthians
  • Sport 2 x 3 Vasco
  • Vasco 2 x 2 Ceará

Tabela do Returno

1Flamengo104310142+12

2

Palmeiras

10

4

3

1

0

9

2

+7

3

Mirassol

10

4

3

1

0

8

2

+6

4

Cruzeiro

10

4

3

1

0

6

3

+3

5

Vasco

7

4

2

1

1

13

7

+6

6

São Paulo

7

4

2

1

1

5

3

+2

7

Corinthians

7

4

2

1

1

6

5

+1

8

Botafogo

6

4

2

0

2

7

4

+3

9

Bahia

6

4

2

0

2

6

8

-2

10

Grêmio

5

4

1

2

1

4

3

+1

11

Ceará

5

4

1

2

1

3

3

0

12

Bragantino

4

4

1

1

2

6

8

-2

13

Fluminense

4

4

1

1

2

4

6

-2

14

Juventude

4

4

1

1

2

4

7

-3

15

Vitória

4

4

1

1

2

3

12

-9

16

Fortaleza

3

4

1

0

3

4

5

-1

17

Internacional

3

4

1

0

3

5

10

-5

18

Sport

2

4

0

2

2

5

9

-4

19

Santos

2

4

0

2

2

1

9

-8

20

Atlético-MG

1

4

0

1

3

2

7

-5

Legenda:

  1. Pts = Pontos
  2. PJ = Jogos
  3. V = Vitórias
  4. E = Empates
  5. D = Derrotas
  6. GP = Gols Pró
  7. GC = Gols Contra
  8. SG = Saldo de Gols

Com 13 gols marcados e 7 sofridos, o Vasco tem o segundo melhor ataque do returno, ficando atrás apenas do Flamengo. O saldo de gols também é expressivo: +6, empatado com o Mirassol com a terceira melhor marca.

continua após a publicidade
Coutinho Vasco
Coutinho comemora gol marcado pelo Vasco contra o Ceará (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Clássico no Maracanã

O próximo desafio vascaíno será de enorme peso: no domingo (21), às 17h30, o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã. O Gigante da Colina não vence o clássico há 11 jogos. A última vitória foi em 2023, pelo Campeonato Carioca, quando Puma Rodríguez — que deve ser o titular da lateral esquerda neste domingo — marcou um belo gol de fora da área na vitória por 1 a 0.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias