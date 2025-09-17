Vasco tem campanha de Libertadores no segundo turno do Brasileirão
Próximo desafio do Cruzmaltino é clássico contra o Flamengo, no domingo (21)
- Matéria
- Mais Notícias
Apesar de estar apenas na 15ª colocação na classificação geral do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, o Vasco da Gama apresenta bons números no segundo turno da competição. Com quatro rodadas já disputadas, o time comandado por Fernando Diniz aparece na 5ª colocação do returno, com 7 pontos conquistados de 12 possíveis.
O desempenho no returno chama atenção e alimenta a esperança da torcida cruzmaltina em uma arrancada para se afastar da zona de rebaixamento. Até aqui, foram duas vitórias fora de casa, um empate e uma derrota — com destaque para a goleada sobre o Santos por 6 a 0, no Morumbis.
📊 Campanha do Vasco no Returno
- Santos 0 x 6 Vasco
- Vasco 2 x 3 Corinthians
- Sport 2 x 3 Vasco
- Vasco 2 x 2 Ceará
Tabela do Returno
|1
|Flamengo
|10
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
2
Palmeiras
10
4
3
1
0
9
2
+7
3
Mirassol
10
4
3
1
0
8
2
+6
4
Cruzeiro
10
4
3
1
0
6
3
+3
5
Vasco
7
4
2
1
1
13
7
+6
6
São Paulo
7
4
2
1
1
5
3
+2
7
Corinthians
7
4
2
1
1
6
5
+1
8
Botafogo
6
4
2
0
2
7
4
+3
9
Bahia
6
4
2
0
2
6
8
-2
10
Grêmio
5
4
1
2
1
4
3
+1
11
Ceará
5
4
1
2
1
3
3
0
12
Bragantino
4
4
1
1
2
6
8
-2
13
Fluminense
4
4
1
1
2
4
6
-2
14
Juventude
4
4
1
1
2
4
7
-3
15
Vitória
4
4
1
1
2
3
12
-9
16
Fortaleza
3
4
1
0
3
4
5
-1
17
Internacional
3
4
1
0
3
5
10
-5
18
Sport
2
4
0
2
2
5
9
-4
19
Santos
2
4
0
2
2
1
9
-8
20
Atlético-MG
1
4
0
1
3
2
7
-5
Legenda:
- Pts = Pontos
- PJ = Jogos
- V = Vitórias
- E = Empates
- D = Derrotas
- GP = Gols Pró
- GC = Gols Contra
- SG = Saldo de Gols
Com 13 gols marcados e 7 sofridos, o Vasco tem o segundo melhor ataque do returno, ficando atrás apenas do Flamengo. O saldo de gols também é expressivo: +6, empatado com o Mirassol com a terceira melhor marca.
Clássico no Maracanã
O próximo desafio vascaíno será de enorme peso: no domingo (21), às 17h30, o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã. O Gigante da Colina não vence o clássico há 11 jogos. A última vitória foi em 2023, pelo Campeonato Carioca, quando Puma Rodríguez — que deve ser o titular da lateral esquerda neste domingo — marcou um belo gol de fora da área na vitória por 1 a 0.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias