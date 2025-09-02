Artilheiro do Vasco, Pablo Vegetti assina novo contrato de peso
Camisa 99 superou marca pessoal e ultrapassou os 23 gols marcados em 2024
Dono de um dos maiores salários do Vasco, Pablo Vegetti agora tem uma nova parceira para alavancar seu valor como marca. A Nike, marca de material esportivo da Seleção Brasileira e do seu companheiro de clube Philippe Coutinho, agora vai apostar no "melhor para o Pirata da Colina" para ser seu novo garoto-propaganda.
🏴☠️Artilheiro do Vasco anuncia parceria com Nike
"A Nike é uma marca que é feita pelos e para os atletas, com isso é uma honra ter você sendo um dos nossos representantes dentro e fora das quatro linhas! Vale ressaltar que as suas vitórias são as nossas vitórias e que para nós é extremamente importante servir o melhor para o Pirata da Colina. Com isso, preparamos um kit de boas vindas para que você possa andar de Nike da cabeça aos pés fora de campo. Temos um carinho enorme pelos nossos atletas e escolhemos cada item de acordo com o que você curte vestir, sua personalidade e principalmente sua excelência. Seja muito bem - vindo a maior marca esportiva do mundo, estaremos sempre na torcida e conte conosco nesta jornada!"
⚽Vegetti se isola como artilheiro no Brasil
Pablo Vegetti alcançou a marca de 24 gols na temporada ao balançar as redes na vitória do Vasco por 3 a 2 sobre o Sport. O atacante argentino converteu um pênalti no último domingo (1), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, e superou seu recorde pessoal de gols em uma única temporada.
O centroavante de 36 anos ultrapassou os 23 gols que havia marcado em 2024 e os 20 anotados em 2021, quando atuava pelo Belgrano, da Argentina. Com esse desempenho, Vegetti se isolou como o artilheiro do futebol brasileiro em 2025, segundo levantamento do Gato Mestre.
O segundo colocado na lista de goleadores é Germán Cano, do Fluminense, que soma 19 gols na atual temporada.
O Vasco volta a campo no dia 11 de setembro para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso será contra o Ceará, no dia 13, em São Januário.
