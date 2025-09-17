Com Lexa, Vasco lança camisa em homenagem ao Círio de Nazaré

O Vasco da Gama lançou uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré 2025, reconhecido como a maior manifestação católica do Brasil e uma das mais expressivas no mundo. As vendas tiveram início nesta terça-feira (17).

O uniforme é branco, com detalhes dourados. No peito, o escudo do Vasco aparece ao lado de uma ilustração de Nossa Senhora de Nazaré. Essa é a primeira vez que um clube fora do Pará apresenta um modelo oficial com o Selo do Círio.

A cantora Lexa foi escolhida para estrelar a campanha de lançamento. Vascaína, católica e com fortes raízes no Pará, Lexa morou em Belém durante a infância e tem familiares paraenses, o que reforça ainda mais a conexão entre o clube, a festa e a cultura local. Sua participação simboliza a união entre devoção, música, tradição e a paixão pelo futebol.

Segundo o clube carioca, o lançamento faz parte de um movimento mais amplo do Vasco em valorizar e se conectar às tradições culturais brasileiras. Recentemente, o clube tem se aproximado de diferentes manifestações populares, reforçando sua vocação histórica de inclusão e integração.

Essa iniciativa busca reconhecer e celebrar símbolos que fazem parte da identidade nacional, fortalecendo os laços entre o futebol e expressões culturais de grande relevância para o país.

— O lançamento da camisa comemorativa em homenagem ao Círio de Nazaré reforça o compromisso do Vasco da Gama em valorizar e respeitar manifestações culturais de grande relevância para o país. Ao trazer essa iniciativa para Belém, buscamos estreitar laços com a comunidade paraense e reconhecer a importância histórica e religiosa do Círio. Trata-se de um gesto que une esporte, cultura e tradição, em perfeita sintonia com os valores do clube e sua missão de promover inclusão e integração por meio do futebol — destaca Carlos Amodeo, CEO do Vasco SAF.

Parte da renda será destinada às obras da Paróquia de Nazaré e ao Círio (Foto; Divulgação/ Vasco)

Disponibilidade e destino da renda

A camisa comemorativa do Vasco da Gama estará disponível a partir de 17 de setembro no site lojinhadocirio.com.br. Entre os dias 17 e 30 de setembro, parte das unidades será reservada para resgate pelos associados do programa Sócio Gigante. A partir de 1º de outubro, o uniforme também poderá ser adquirido nas lojas oficiais do clube.

Parte da renda obtida com a venda será destinada às obras sociais da Paróquia de Nazaré e à realização do Círio de Nazaré, ampliando o impacto social da iniciativa.