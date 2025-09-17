menu hamburguer
Lance! Biz

Com Lexa, Vasco lança camisa em homenagem ao Círio de Nazaré

Campanha faz parte de um movimento do clube para se conectar às tradições culturais do Brasil

Lexa foi escolhida para estrelar a campanha de lançamento (Foto: Divulgação/ Vasco)
imagem cameraLexa foi escolhida para estrelar a campanha de lançamento (Foto: Divulgação/ Vasco)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 17/09/2025
10:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama lançou uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré 2025, reconhecido como a maior manifestação católica do Brasil e uma das mais expressivas no mundo. As vendas tiveram início nesta terça-feira (17).

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O uniforme é branco, com detalhes dourados. No peito, o escudo do Vasco aparece ao lado de uma ilustração de Nossa Senhora de Nazaré. Essa é a primeira vez que um clube fora do Pará apresenta um modelo oficial com o Selo do Círio.  

A cantora Lexa foi escolhida para estrelar a campanha de lançamento. Vascaína, católica e com fortes raízes no Pará, Lexa morou em Belém durante a infância e tem familiares paraenses, o que reforça ainda mais a conexão entre o clube, a festa e a cultura local. Sua participação simboliza a união entre devoção, música, tradição e a paixão pelo futebol.

Segundo o clube carioca, o lançamento faz parte de um movimento mais amplo do Vasco em valorizar e se conectar às tradições culturais brasileiras. Recentemente, o clube tem se aproximado de diferentes manifestações populares, reforçando sua vocação histórica de inclusão e integração. 

Essa iniciativa busca reconhecer e celebrar símbolos que fazem parte da identidade nacional, fortalecendo os laços entre o futebol e expressões culturais de grande relevância para o país.

— O lançamento da camisa comemorativa em homenagem ao Círio de Nazaré reforça o compromisso do Vasco da Gama em valorizar e respeitar manifestações culturais de grande relevância para o país. Ao trazer essa iniciativa para Belém, buscamos estreitar laços com a comunidade paraense e reconhecer a importância histórica e religiosa do Círio. Trata-se de um gesto que une esporte, cultura e tradição, em perfeita sintonia com os valores do clube e sua missão de promover inclusão e integração por meio do futebol — destaca Carlos Amodeo, CEO do Vasco SAF.

Parte da renda será destinada às obras da Paróquia de Nazaré e ao Círio (Foto; Divulgação/ Vasco)
Parte da renda será destinada às obras da Paróquia de Nazaré e ao Círio (Foto; Divulgação/ Vasco)

Disponibilidade e destino da renda

A camisa comemorativa do Vasco da Gama estará disponível a partir de 17 de setembro no site lojinhadocirio.com.br. Entre os dias 17 e 30 de setembro, parte das unidades será reservada para resgate pelos associados do programa Sócio Gigante. A partir de 1º de outubro, o uniforme também poderá ser adquirido nas lojas oficiais do clube.

Parte da renda obtida com a venda será destinada às obras sociais da Paróquia de Nazaré e à realização do Círio de Nazaré, ampliando o impacto social da iniciativa.

