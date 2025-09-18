menu hamburguer
Vasco tem sequência importante contra times do topo da tabela do Brasileirão

Cruzmaltino encara uma maratona desafiadora para tentar se afastar do Z-4

Fernando Diniz Botafogo Vasco
imagem cameraFernando Diniz em partida do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024Pedro Cobalea Neves
Setorista
Dia 18/09/2025
06:00
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama entra em um momento decisivo da temporada. Ainda lutando para se afastar da zona de rebaixamento, o clube carioca enfrentará, nas próximas rodadas, uma verdadeira sequência de pedreiras no Campeonato Brasileiro. O time terá pela frente quatro adversários que figuram no topo da tabela, começando por um clássico de enorme peso.

🗓️ Próximos jogos do Vasco no Brasileirão

  1. Flamengo (1º colocado) – Domingo (21), às 17h30, no Maracanã;
  1. Bahia (5º colocado) – Quarta (24), às 19h30, em São Januário;
  1. Cruzeiro (2º colocado) – Sábado (27), às 18h30, em São Januário;
  1. Palmeiras (3º colocado) – Quarta (1), às 19, no Allianz Parque.

O desafio mais imediato é contra o líder Flamengo, que tem o melhor ataque e defesa da competição. O clássico será disputado no Maracanã e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos da tabela, mas que prometem um duelo equilibrado pela rivalidade histórica.

O Vasco não vence o clássico há 11 partidas. A última vitória foi em 2023, pelo Campeonato Carioca, quando Puma Rodríguez, que deve ser o titular da lateral esquerda neste domingo, marcou um belo gol de fora da área na vitória por 1 a 0.

Léo Jardim Vasco
Léo Jardim na partida entre Vasco e Ceará (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Foco no Brasileirão

O Vasco também garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil, mas a disputa ficou para dezembro, devido ao calendário atípico da temporada causado pelo Mundial de Clubes da FIFA. Com o Brasileirão já encerrado até lá, o time terá tempo e foco total para esse confronto eliminatório. Até lá, o objetivo principal segue sendo se afastar da zona do rebaixamento.

