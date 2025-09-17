Vasco flerta com sua pior seca de vitórias em São Januário na Era dos pontos corridos

Nesta quarta-feira (17), o Vasco da Gama completa 123 dias sem vencer em São Januário pelo Campeonato Brasileiro — trata-se do segundo maior jejum do clube como mandante no estádio desde o início da era dos pontos corridos, em 2003.

A última vez que a torcida vascaína comemorou uma vitória em São Januário pelo Brasileirão foi em 17 de maio, quando o Vasco venceu o Fortaleza por 3 a 0. Esse jogo marcou o único triunfo do técnico Fernando Diniz no estádio pela competição desde seu retorno ao clube.

Desde então, apesar de ter vencido dois jogos em casa por outras competições no período — contra o Melgar, pela Sul-Americana, e o CSA, pela Copa do Brasil —, o Vasco segue sem vencer em São Januário pelo Brasileirão. Foram cinco partidas disputadas no estádio pela competição nacional, sem nenhuma vitória.

Paulo Henrique em campo pelo Vasco (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Risco de pior sequência da Era dos pontos corridos

A atual seca de vitórias ainda pode se agravar. Com o próximo compromisso em São Januário marcado apenas para o dia 24 de setembro, contra o Bahia, em jogo atrasado da 16ª rodada, o jejum já está garantido por pelo menos 130 dias. Depois disso, o Vasco ainda terá Cruzeiro (27/9) e Vitória (5/10) como mandantes no estádio.

Caso não vença nenhum desses três jogos, o clube corre o risco de registrar sua pior sequência como mandante em São Januário na era dos pontos corridos. Isso porque o próximo jogo no estádio após essa sequência está previsto apenas para novembro, contra o São Paulo, o que pode levar o jejum a mais de 151 dias — marca que atualmente representa o recorde negativo.

Os maiores jejuns em São Januário pelo Brasileirão:

151 dias –2005

123 dias – 2025 (em andamento)

105 dias – 2020

97 dias – 2023

94 dias – 2007