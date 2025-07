Esta é a última semana completa de treinamento antes da bola rolar para o Vasco. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (12) pelo Campeonato Brasileiro.

Agenda

Esta sexta-feira (11) será marcada pelo último dia com semana cheia de treinamentos do Vasco no CT Moacyr Barbosa. Após as atividades, o time embarcará rumo à Brasília, onde enfrenta o Botafogo no sábado (11), na primeira partida depois da Copa do Mundo de Clubes.

Base Forte

O sub-17 e o sub-20 do Cruz-Maltino não entrarão em campo nesta sexta-feira (11).

Futebol Feminino

A equipe feminina também não joga nesta sexta-feira.

Próximos jogos do profissional masculino em julho

Data e horário Partida Local Competição 12 de julho (sábado) às 18h30 Vasco x Botafogo Mané Garrincha Brasileirão 15 de julho (terça-feira) às 21h30 Independiente del Valle x Vasco Estádio Olímpico Atahualpa Sul-Americana 19 de julho (sábado) às 17h30 Vasco x Grêmio São Januário Brasileirão 22 de julho (terça-feira) às 21h30 Vasco x Independiente del Valle São Januário Sul-Americana 27 de julho (domingo) às 18h30 Internacional x Vasco Beira-Rio Brasileirão 30 de julho (quarta-feira) às 19h CSA x Vasco Rei Pelé Copa do Brasil