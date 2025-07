Vasco negocia joia da base com o Leixões, de Portugal

O atacante Cauã Paixão está de saída do Vasco, a caminho do Leixões, de Portugal. O clube negocia uma transferência em definitivo, mas manterá parte dos direitos econômicos do jogador para lucrar com uma futura venda. O jovem de 21 anos estava emprestado ao Polissya Zhytomyr, da Ucrânia. A notícia foi publicada inicialmente pelo "ge" e confirmada pela reportagem do Lance!.

Cria das categorias de base do Vasco, Paixão disputou apenas quatro partidas no elenco profissional. O único gol marcado foi no empate com o Sampaio Corrêa, no Campeonato Carioca do ano passado.

Cauã Paixão foi emprestado ao Polissya em junho de 2024. Pela equipe ucraniana, o atacante participou de 19 partidas, marcou um gol e teve seu desempenho prejudicado por uma lesão sofrida na reta final do empréstimo.

O jovem atacante vai atuar ao lado de outros brasileiros, no Leixões. Na segunda divisão de Portugal, o elenco conta com o atacante Werton e o zagueiro Rafael Santos, ambos ex-Flamengo.

Paixão assina primeiro contrato profissional com o Vasco da Gama (Foto: Divulgação/Vasco)

Inegociável no Vasco, Rayan já foi alvo de Textor, dono do Botafogo, em outras janelas

Outra cria da base vascaína que atrai interesse do mercado é o jovem Rayan. Xodó de Fernando Diniz no Vasco, o atacante já foi alvo de John Textor, dono do Botafogo, em outras janelas de transferências. Não é de hoje o interesse do futebol europeu pelo atacante, que esteve na mira do Lyon, da França.

Em agosto do ano passado, representantes do Lyon estiveram no Nilton Santos para assistir Rayan jogar na vitória do Vasco sobre o Fluminense. O atacante, que na época tinha acabado de completar 18 anos, entrou no segundo tempo do clássico.

Na época o Lyon chegou a fazer uma proposta por Rayan. No entanto a negociação era complexa por não só envolver o clube francês. A ida do atacante do Vasco para um rival poderia aumentar o valor do negócio.

Além de valores, a proposta envolvia uma dívida com o CEO do Botafogo, Thairo Arruda. Também estava na negociação o aluguel do Estádio Nilton Santos no período em que São Januário ficasse fechado para reforma.

Tudo mudou de lá para cá...

Do ano passado para os dias de hoje tudo mudou. Rayan evoluiu, passou a ser mais valorizado e caiu nas graças da torcida.

Apesar de já ter recebido propostas no passado, a chegada de Diniz fez Rayan se tornar uma peça fundamental no elenco do Vasco e "inegociável". O técnico espera que o atacante permaneça no clube pelo menos até o final do ano. O Cruz-Maltino está otimista quanto ao "fico" do jogador, conforme o Lance! noticiou.

Vasco, com Rayan, e Botafogo, com Textor, voltam a se reencontrar neste sábado (12) na volta do Brasileirão. Esta é a primeira partida na competição após a Copa do Mundo de Clubes. A bola rola para o clássico às 18h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.