O Coordenador Executivo da CBF, Rodrigo Caetano, revelou um convite do Presidente Pedrinho à Carlo Ancelotti, para conhecer São Januário. Em entrevista ao jornalista Leonardo Baran, Caetano garantiu que vai ajustar com o mandatário vascaíno uma visita do técnico da seleção brasileira à Colina Histórica.

continua após a publicidade

➡️ Brasileirão: empresa reassume transmissões internacionais da Série A

- Quem fez esse convite foi o próprio Pedrinho, quando foi nosso chefe de delegação nos dois últimos jogos. Ele (Ancelotti) disse que iria, e vai, vamos organizar a ida dele nesse segundo semestre. Assim que retornarmos ao Brasil, a gente vai ajustar com o Pedrinho para ele conhecer São Januário - disse Rodrigo Caetano.

Rodrigo Caetano trabalhou no Vasco em duas oportunidades, entre 2009 e 2014. Antes de anunciar a contratação do novo diretor de futebol, Admar Lopes, o clube sondou a situação de Caetano na CBF, sonhando com um possível retorno. Com compromisso firmado com a entidade, o coordenador agradeceu o convite e destacou que as portas sempre ficaram abertas ao Cruzmaltino.

continua após a publicidade

- Teve, sim, um convite do Vasco no período daquela incerteza de como as coisas ficariam com a mudança de gestão na CBF, mas eu tenho contrato até o ano que vem e eles entenderam. É um assunto que, neste momento, não poderia abrir discussão por conta disso. O Vasco, é óbvio, que vai estar sempre no meu coração. Vejo como uma possibilidade, sim (voltar ao Vasco um dia). É uma porta que sempre ficou aberta. - destacou.

Rodrigo Caetano chegou ao Vasco em 2009 e foi fundamental na montagem do elenco que garantiu o acesso para a Série A, naquele ano. Além disso, Caetano foi um dos responsáveis por captar jogadores que formaram o elenco campeão da Copa do Brasil, em 2011. Após conquistar o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense em 2012, o diretor retornou ao Cruzmaltino em 2014.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Rodrigo Caetano ao lado de Roberto Dinamite e José Hamilton Mandarino, com a taça da Copa do Brasil de 2011 (Foto: Divulgação/ Site Oficial)

Vasco dá início à pintura das arquibancadas de São Januário

O Vasco iniciou o processo de revitalização e retoque na pintura das arquibancadas de São Januário, nesta quinta-feira (10). O objetivo é deixar o estádio de cara nova para a sequência da temporada. Quase um mês fora dos gramados, o Cruzmaltino encara o Botafogo, no próximo sábado, às 18h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

De acordo com o clube, os trabalhos devem ser concluídos dentro de uma semana. A última partida no Caldeirão ocorreu no dia 31 de maio, na derrota por 2 a 0 contra o Bragantino, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O reencontro com São Januário está marcado para o dia 19, contra o Grêmio.

Confira a nota divulgada pelo Vasco

"A intervenção contempla a área das arquibancadas, preservando o tradicional padrão visual do Caldeirão. O processo integra um conjunto de cuidados e melhorias que vêm sendo realizados ao longo da temporada, como a instalação dos novos refletores, a revitalização dos vestiários e da quadra externa de futsal, e a ampliação e pintura da sala do VAR, ações que reforçam o compromisso com a estrutura do estádio e com a experiência do torcedor em São Januário", informou o clube.