Vasco x Botafogo: clássico será marcado por duelo de Vegetti contra a consolidação de um novo 9 pós Igor Jesus

O clássico entre Vasco e Botafogo será marcado pela volta das competições. No entanto, também estará em pauta o duelo entre Vegetti contra a consolidação de um novo camisa 9 alvinegro. As equipes se enfrentam neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, na capital federal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Vegetti tem o Botafogo como a segunda maior vítima. Ao todo, o atacante argentino marcou quatro gols no rival do Vasco.

Em 2025, Vegetti vive mais uma temporada mágica com a camisa do Vasco. Ao todo, o atacante já marcou 19 gols e deu duas assistências. Estes números fizeram com que o Pirata quebrasse recordes importantes com a camisa cruz-maltina.

Por exemplo: hoje Vegetti é o segundo maior artilheiro estrangeiro na história do Vasco, com 52 gols. O primeiro da lista é Villadoniga, com 83 gols. Além disso, o Pirata também é o terceiro maior artilheiro cruz-maltino no Século XXI ao lado de Élton.

continua após a publicidade

➡️ Vasco anuncia renovação de Léo Jardim até 2030

Botafogo é uma das maiores vítimas de Vegetti (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Do outro lado do clássico, o Botafogo vai em busca da readaptação sem a grande referência das últimas duas temporadas. Igor Jesus, destaque em 2025 e peça importante nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores, foi para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O clube trouxe homem de reposição, mas este ainda a ser testado.

➡️ Textor explica demissão de Renato Paiva após o Mundial

➡️ Al-Rayyan aumenta proposta por Gregore, do Botafogo

Arthur Cabral entrou em campo por pouco tempo no Mundial de Clubes e não foi exigido. Foram apenas 38 minutos somados nos jogos contra Seattle Sounders e Palmeiras, com nítida falta de ritmo e falta de entrosamento. O camisa 98 chegou cercado de expectativas como uma das grandes movimentações da janela no país.

continua após a publicidade

Quem também briga por espaço é Gonzalo Mastriani. O centroavante uruguaio tem 11 partidas pelo Alvinegro e apenas um gol marcado, este contra o Ceará, antes do Mundial. Emprestado pelo Athletico-PR, o experiente jogador de 32 anos era reserva imediato de Igor Jesus, ainda que tenha formado dupla em alguns jogos.