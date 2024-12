Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, tem conversas por acerto com o Vasco

Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, pode ser um dos reforços do Vasco para 2025. O atacante de 23 anos, que recebeu poucas oportunidades desde sua chegada à capital espanhola, busca um retorno ao Brasil e tem conversas em aberto com a diretoria cruz-maltina, conforme apuração da reportagem do Lance!.

A chegada pode acontecer por empréstimo em um primeiro momento, com os espanhóis arcando com cerca de 60% do salário, o que facilita a negociação. O jogador já foi alvo de interesse vascaíno em janelas anteriores.

O anúncio da contratação de Fábio Carille como novo técnico do Vasco pode ser mais um facilitador para um final feliz na negociação. Marcos Paulo foi alvo do Santos também durante a passagem do treinador pelo Peixe. Portanto, o comandante pode ter influência nas conversas e incentivar a diretoria a fechar a transferência.

Marcos tem o desejo de retornar ao Brasil para retomar o bom futebol e vê com bons olhos o Rio de Janeiro. Revelado pelas categorias de base do Fluminense, ele não descarta uma nova passagem pelo Tricolor. No entanto, a proximidade é maior com o Vasco neste momento.

Marcos Paulo era um dos destaques da "Geração de Ouro" da base do Flu, jogando ao lado de atletas como Luiz Henrique, Martinelli, João Pedro e André. No time profissional, o atleta foi peça importante na fuga do rebaixamento em 2019. No ano seguinte, o atacante assumiu a camisa onze e foi um dos principais nomes da equipe, terminando a temporada como vice-artilheiro do elenco.

Porém, o jogador teve seguidos impasses com a diretoria tricolor. Marcos tinha o desejo de ser vendido e esbarrou em litígios por uma renovação contratual. Sem chegar a um acordo, o cria de Xerém acabou deixando o clube sem custos rumo ao Atlético de Madrid na janela do verão europeu de 2021.

Sem ganhar chances sob o comando de Diego Simeone, o atleta passou por seguidos empréstimos, para Famalicão-POR, Mirandés-ESP, São Paulo e RWD Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica. No Tricolor Paulista, fez parte da campanha do título da Copa do Brasil em 2023, mas uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo acabou levando ao fim do vínculo em comum acordo, ainda em setembro do mesmo ano.

Marcos Paulo teve passagem encerrada por lesão no São Paulo em 2023 (Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Apesar de sempre retornar ao Atleti ao fim dos empréstimos, o jogador não entrou em campo nenhuma vez pelos colchoneros. Marcos Paulo pode desempenhar múltiplas funções no ataque e na criação. O objetivo de voltar ao Brasil é receber sequência e, com maior minutagem, recuperar a forma que o levou ao futebol europeu.