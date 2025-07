Coutinho é advertido por expulsão e pode atuar em Vasco x Botafogo

O meia Philippe Coutinho foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da expulsão na vitória do Vasco por 3 a 0 contra o Fortaleza, no último dia 17 de maio. O novo camisa 10 foi denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por empurrar a cabeça do atacante Marinho, e pegou um jogo de punição. No entanto, a pena foi revertida a uma advertência.

continua após a publicidade

➡️ Vasco anuncia renovação de Léo Jardim até 2030

Vale lembrar que Coutinho cumpriu um jogo de suspensão automática, na derrota no clássico com o Fluminense, na rodada seguinte. Com a pena, o meia estará disponível para a partida contra o Botafogo, no próximo sábado (12), às 18h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Coutinho foi expulso na vitória por 3 a 0, contra a equipe cearense, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Marinho agrediu o lateral Lucas Píton e foi cobrado pelo vascaíno após o lance. Com o desentendimento, ambos acabaram expulsos pelo árbitro Anderson Daronco.

continua após a publicidade

O atacante do Fortaleza foi denunciado no artigo 254, em caso de agressão física e terá um pena maior, de 4 a 12 partidas de suspensão. O resultado da pena de Marinho ainda não foi divulgado.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Philippe Coutinho em ação pelo Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Coutinho é registado no BID da CBF

Bidou! O novo contrato de Philippe Coutinho com o Vasco foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o novo camisa 10 cruz-maltino está liberado para entrar em campo na volta do Brasileirão.

continua após a publicidade

O meia estava cedido por empréstimo pelo Aston Villa, da Inglaterra. Para ficar no Vasco, Coutinho rescindiu com o clube inglês e assinou até o final de junho de 2026. Agora o jogador vai usar a camisa 10, que estava com Dimitri Payet.

➡️ Vasco dá início à pintura das arquibancadas de São Januário

O novo contrato de Coutinho com o Vasco foi registrado no dia que é marcado pela abertura da janela de transferências.

A primeira partida de Coutinho com novo contrato será no clássico entre Vasco e Botafogo. O Cruz-Maltino enfrenta o rival neste sábado (12), às 18h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão.