Brasileirão: empresa reassume transmissões internacionais da Série A

A empresa 1190 Sports retomou os direitos de transmissão internacional do Campeonato Brasileiro da Série A para o triênio 2025–2027. O anúncio foi feito oficialmente nesta quarta-feira (9) e marca o retorno da companhia à gestão das exibições do torneio no exterior.

O acordo foi firmado com representantes da Liga Forte União (LFU) e da Liga do Futebol Brasileiro (LiBRA), em mais uma iniciativa conjunta entre as duas entidades. Pelo contrato, a 1190 Sports terá os direitos de transmissão internacional multiplataforma de todas as partidas da Série A, com exceção dos jogos em que o Flamengo for mandante.

Em 2020, a 1190 Sports já havia fechado um acordo com os 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, assumindo a transmissão internacional das partidas. Ao longo da parceria, foram mais de 2.400 horas de conteúdo ao vivo levadas a mais de 150 países, com distribuição em 13 idiomas.

— Estamos muito felizes por termos fechado este acordo e por termos novamente uma propriedade tão importante como o Brasileirão em nosso portfólio. Esta nova fase reflete o trabalho estratégico que realizamos para garantir que clubes, jogadores e marcas associadas tenham a maior exposição possível em todos os cantos do mundo. Estamos orgulhosos de que esses mesmos clubes nos tenham escolhido novamente para continuar trabalhando juntos e construir valor internacional — afirmou Hernán Donnari, CEO e cofundador da 1190 Sports.

Leonardo Caetano, gerente geral da 1190 Sports no Brasil, também destacou os impactos positivos da visibilidade no exterior.

— A visibilidade internacional do nosso futebol beneficia muito tanto os clubes quanto os jogadores, pois essa exposição em mercados importantes representa receita adicional para os clubes. Como brasileiro, estou muito orgulhoso e animado para retomar o trabalho e dar continuidade ao que conquistamos em nossa gestão anterior — disse.

Para Marcelo Paz, presidente da Liga Forte União, a internacionalização do Brasileirão fortalece o produto como um todo.

— Levar o futebol brasileiro ao público global amplia o potencial do produto, fortalece clubes, jogadores, campeonatos e patrocinadores, além de contribuir para o crescimento econômico do esporte. A consequência de tudo isso é a maior atração de investimentos, patrocínios e oportunidades comerciais — aponta.

Silvio Matos, diretor executivo da LiBRA, reforçou a importância da nova fase ao destacar que o fortalecimento da marca Brasileirão no exterior é parte de um movimento maior de reposicionamento do futebol nacional no mercado global.

— O futebol brasileiro precisa ocupar o lugar que merece no cenário global. Esse acordo é um passo para ampliar nossa exposição e levar o Brasileirão a mais países. Ainda há um longo caminho pela frente, mas cada acordo como esse nos aproxima do objetivo final: transformar o nosso campeonato em uma das ligas mais reconhecidas e valorizadas do mundo — concluiu.

Flamengo x Corinthians, pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Novas negociações

A 1190 Sports negocia com empresas de diferentes países para ampliar a distribuição do Brasileirão no exterior. As partidas serão exibidas em TV aberta, TV por assinatura, pay-per-view e plataformas de streaming.

Pelo novo acordo, o Campeonato Brasileiro estará disponível ao vivo e sob demanda (VOD) em mais de 130 países, por meio da parceria com a plataforma Fanatiz.

Sobre a 1190 Sports

A 1190 Sports é uma empresa global especializada na gestão e comercialização de direitos esportivos, com atuação em transmissões, imagem e patrocínios. Com sede em Miami, integra o grupo Fz Sports e opera com foco em parcerias de longo prazo. Atualmente, gerencia os direitos internacionais da liga argentina, do Campeonato Paulista, da Liga1 do Peru e das seleções nacionais do Chile e do Peru, entre outros ativos.