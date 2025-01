O Vasco está perto de acertar a saída de Maicon para o Coritiba. O zagueiro se apresentou ao clube nesta segunda-feira (6) para fazer exames e, na sequência, viajará até Itu para fazer a pré-temporada com o Coxa.

Maicon vai assinar um contrato com o Coritiba válido por um ano. Além disso, há uma cláusula de renovação em caso de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O vínculo do jogador com o Vasco terminava no final de 2025.

Contando com Maicon, a barca do Vasco chega a sete jogadores. Léo, Galdames, Rossi, Robert Rojas, Figueiredo e Barros foram os outros atletas que deixaram o clube em definitivo ou por empréstimo.

No Vasco desde 2023, Maicon disputou 55 jogos com a camisa Cruz-Maltina. O zagueiro marcou um gol e deu duas assistências.

Maicon foi contratado na segunda janela de 2023. O zagueiro participou ativamente na campanha que livrou o Vasco de mais um rebaixamento. O jogador formou dupla com Gary Medel numa sequência importante, na qual o Cruz-Maltino pontuou em sete das últimas oito rodadas.

Maicon chegou ao Vasco em 2023 (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

