Tchê Tchê é um dos quatro reforços encaminhados com o Vasco, que se apresentam nesta segunda-feira (6), para começar os trabalhos sob o comando de Carille. O volante chega ao Cruz-Maltino após uma passagem vitoriosa, com de altos e baixos pelo Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Vasco se reapresenta e faz primeiros trabalhos sob comando de Fábio Carille

Em entrevista com Bernardo Pinho, do canal "É o Pinho", o Lance! relembrou a trajetória vitoriosa de Tchê Tchê pelo Botafogo. Segundo o jornalista, a passagem do volante pode ser dividida em "dois capítulos". O jogador fez parte de um elenco que colocou o nome na história do Alvinegro ao conquistar o maior título do clube.

- A passagem de Tchê Tchê pelo Botafogo pode ser dividida em dois capítulos: O primeiro deles é marcado pela chegada como o primeiro jogador grande a ser contratado pela SAF, e ele atendeu todas as expectativas. Foi um líder técnico, com muita qualidade para levar a bola da defesa para o ataque, sempre trabalhando muito bem com as duas pernas, mas também foi líder no vestiário, ajudando os meninos mais novos e assumindo a braçadeira de capitão - disse Bernardo Pinho. E emendou:

continua após a publicidade

- O segundo capítulo marca um Tchê Tchê mais defasado em relação às outras peças do meio campo do Botafogo. Com o tempo, ele viu o nível de qualidade subir e acabou tendo menos oportunidades. Ainda sim, foi bem utilizado na última temporada e manteve um nível razoável.

➡️ Jogador do Vasco recusa proposta de clube da Turquia

Encaminhado com o Vasco, Tchê Tchê foi campeão da Libertadores com o Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Para Bernardo Pinho, apesar das fases distintas, nunca faltou dedicação e respeito de Tchê Tchê com a camisa do Botafogo. Na opinião do jornalista, o volante ainda poderia continuar fazendo história no Alvinegro.

continua após a publicidade

- Os dois capítulos tem uma coisa em comum: dedicação. Nunca faltou raça, empenho e respeito com a camisa alvinegra. Tchê Tchê poderia tranquilamente continuar fazendo parte desse elenco estrelado do Botafogo, mas o clube entendeu que é hora de virar a chave. Chega no Vasco para brigar pelo seu espaço, com muita experiência, uma extensa sala de troféus e o principal: lenha para queimar.

➡️ Tem vaga no Vasco? Atacante do Flamengo canta ‘a Barreira vai virar baile’ com Coutinho em festa

Tchê Tchê se apresenta com o elenco do Vasco nesta segunda-feira (6) (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Tchê Tchê ainda não foi anunciado pelo Vasco. O Cruz-Maltino tem o costume de apresentar os jogadores somente após a assinatura do contrato, além da aprovação nos exames médicos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco