O presidente do Vasco, Pedrinho, desconversou um possível acerto com a Nike, empresa norte-americana que é fornecedora de material esportivo. Em entrevista ao Canal "Colina em Foco", do jornalista Joel Silva, o dirigente afirmou que está estudando as possibilidades para substituir a Kappa, que tem contrato com o Cruz-Maltino até o final deste ano.

- Não posso falar. A Kappa é uma grande fornecedora. Está na história do Vasco. Camisas lindas da Kappa. Uma grande parceira - desconversou Pedrinho ao canal. E complementou:

- Estamos estudando. Normal (conversas com a Nike). É como um contrato de jogador: você vai avaliando as conversas.

No final de 2024, o Lance! informou que o Vasco tinha o acerto encaminhado com a Nike. A tendência é que o clube assine um contrato válido por três anos com a fornecedora de materiais esportivos.

O Lance! também apurou que a ideia entre o Vasco e a Nike é de uma parceria ampla com local de destaque para o clube nas lojas da empresa e parceiras como a Centauro. Além disso, o acordo há a possibilidade de criação da "Vasco Nike", uma loja temática, no Rio de Janeiro, para mostrar que a empresa está retornando forte à cidade.

Vasco tem acerto encaminhado com a Nike (Foto: Reprodução/Twitter - @madrugavascaino)

Em 2009, a Nike parou de vestir a camisa de um clube carioca quando deixou o Flamengo. A Olympikus assumiu o posto. Desde então, a empresa estadunidense nunca mais forneceu material esportivo para uma equipe do Rio de Janeiro.