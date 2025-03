Vasco acerta empréstimo de cria da base ao Avaí

O Vasco acertou o empréstimo do meia JP ao Avaí. O jogador, que é cria da Colina Histórica, será cedido ao clube catarinense até o dia 30 de novembro de 2025.

Confira a nota publicada pelo Vasco:

"O Vasco da Gama informa que acertou o empréstimo do meia JP ao Avaí.

O validade do vínculo do atleta com a equipe catarinense vai até o fim desta temporada."

JP é um dos principais destaques da base do Vasco, onde chegou aos 13 anos de idade. O meia teve as primeiras oportunidades entre os profissionais no ano passado.

Em 2024, JP entrou em campo em 11 partidas, onde deu apenas uma assistência. Nesta temporada, o meia jogou somente dois jogos.

