Loide é apresentado no Vasco e revela atitude curiosa com Payet

Loide Augusto foi apresentado pelo Vasco, nesta quarta-feira (26), no CT do Almirante. O jogador concedeu entrevista após treinamento de preparação para a estreia do Brasileirão, contra o Santos. O angolano apontou atitude curiosa que tem com Payet e falou também sobre adaptação ao clima no Rio de Janeiro.

- É um grupo maravilhoso, são pessoas fantásticas. Temos grandes nomes como Coutinho, Payet e Vegetti. São grandes jogadores, mas estão aí para dar exemplo. Eu até imito muito o Payet, porque o Payet depois dos treinos está sempre aí fazendo fisioterapia. Eu imito. Ele pega duas águas de coco, eu também faço a mesma coisa. Estou sempre imitando os bons exemplos.

- Acho que o mais difícil tem sido o calor. Na África é calor, mas não é assim. O calor do Rio é diferente, é abafado, tens dificuldade em respirar, às vezes tens algumas tonturas, mas acho que o corpo se adapta. Então, é ficar tranquilo, sem muita ansiedade, e deixar as coisas correrem normal.

Outras respostas de Loide Augusto

Sonho de jogar no Vasco

- Quando eu era mais novo, tinha aquele projeto de buscar jogadores jovens em Angola. E um dos primeiros foi o Geraldo, que foi pro Coritiba. E todos nós tínhamos esse sonho de vir pro Brasil fazer a formação. Quando eu tive a oportunidade de vir pro Gigante, que é o Vasco, esse clube, eu não hesitei, quis logo.

- Conheço muito a história do Vasco, sei das lendas que tem o Vasco, de Romário, de Edmundo, esses jogadores que são ídolos pra nós, não só aqui, como mundiais. E sei da relação que eles têm também com os escravos, da oportunidade que eles tiveram nesse clube. Então, quando apareceu a oportunidade, não hesitei, repito novamente. Eu quis estar aqui, eu quero estar aqui e estou feliz.

Sul-Americana

- Quando você joga em um clube grande, como o Vasco, todas as competições são importantes. Então vamos focar, jogo a jogo, e ver o que é que nós podemos tirar. Não consigo dizer que essa competição é mais importante que a outra, porque depende muito. Este é um clube grande, está obrigado sempre a ganhar.

Estilo de jogo

- Eu sou um jogador rápido, sou um jogador que gosta de ir para cima, com características diferentes de outros extremos que são mais técnicos, tipo o Nuno, o Garré. Tenho um jogo mais interior, eu sou mais de rompimento, ir para cima. Vou trazer algo de diferente para o jogo.

O treino foi finalizado com um trabalho de bola parada. Na atividade inteira, participaram apenas 13 jogadores, com quatro se alternando. A configuração inicial tinha: Léo Jardim no gol; Paulo Henrique, Maurício Lemos, João Victor e Piton; Paulinho Paula, Hugo Moura, Nuno Moreira, Garré e Coutinho; Vegetti. Depois de um tempo, Paulinho e Vegetti deram lugar a Alex Teixeira e Matheus Carvalho.