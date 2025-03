Flamengo x Vasco nesta quinta: veja onde assistir partida do NBB

O Flamengo e o Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (26) no Maracanãzinho. A partida é válida pela 24ª rodada da temporada 2024/25 do Novo Basquete do Brasil (NBB). Atualmente, o Flamengo é o terceiro colocado da classificação da NBB, enquanto o Vasco ocupa a sexta posição. O jogo será às 20h de Brasília e terá transmissão do SporTV e Flamengo TV.

É a segunda partida entre os times na temporada, a primeira foi na primeira rodada, no Tijuca Tênis Clube. Na partida, o Flamengo derrotou o Vasco por 59 x 50. O Vasco chegou a abrir com um 6 x 0, mas o rival emplacou oito pontos seguidos.

Argentino Gallizzi em jogo contra o Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o último Flamengo e Vasco?

Mandante do jogo e com apoio da torcida, o Vasco saiu na frente do placar. Por outro lado, o Flamengo, que demorou a entrar na partida, equilibrou o confronto encontrando bons arremessos de 3 pontos.

Em boa sequência na final do quarto, o Vasco terminou a parcial na frente com 14 a 11 no placar. No segundo quarto, o roteiro se manteve. Na reta final, entretanto, o time da Gávea abriu pequena vantagem e a parcial terminou em 25 a 22.

Após bom primeiro tempo, o Vasco voltou um pouco desorientado do intervalo. O time comandado por Leonardo Figueiró viu o rival abrir nove pontos de vantagem, ainda com três minutos de terceiro quarto. Apesar do Cruz-maltino ter ensaiado uma reação, o Rubro-Negro soube controlar a distância no placar e terminou o terceiro quarto a frente, com 45 a 34 no marcador.

Partida do Vasco na NBB (Foto: Maurício Almeida/R10 Score Vasco)

Toda eficiência do Vasco em proteger o garrafão foi desfeita por Alexey e Gui Deodato, principalmente — eles acharam boas infiltrações na defesa vascaína. Além disso, os mandantes acumularam erros de passe e tomada de decisão ao longo do quarto. Com isso, o Rubro-Negro administrou a vantagem e venceu.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x VASCO - 24ª rodada do NBB

📅 Data: quinta-feira, 27 de março;

⌚ Horário: 20h (de Brasília)

🏟️ Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Flamengo TV (streaming)