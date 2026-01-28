Pedrinho confirma negociações do Vasco por Cuiabano e Spinelli

Antes de embarcar para São Paulo para a estreia do Vasco no Brasileirão, o presidente Pedrinho confirmou, em entrevista ao canal Podcast Vascaíno, as negociações pelo lateral-esquerdo Cuiabano, do Nottingham Forest, e pelo centroavante Claudio Spinelli, do Independiente del Valle, como informado anteriormente pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Assim como Rayan, novo reforço do Vasco subiu de rendimento após 'bronca' de Diniz

O dirigente explicou que o processo envolvendo o jogador que atua na Europa, caso de Cuiabano, exige maior agilidade por conta do encerramento da janela na Inglaterra, no dia 2 de fevereiro.

- A gente sabe que a janela europeia fecha antes, então tem todo um processo mais rápido e acelerado. Sempre com a responsabilidade financeira, que é um dos pilares, obviamente, da minha gestão - completou.

continua após a publicidade

➡️Vasco perde titular e deixa reforços fora da estreia contra o Mirassol; veja relacionados

Pedrinho também relembrou as dificuldades encontradas no início do mandato e o impacto da recuperação judicial no planejamento do clube.

- O início da gestão teve um cuidado muito grande, porque era um período em que a gente entrou com caixa zero, por isso até o motivo da recuperação judicial. Dentro do processo de recuperação judicial, a gente consegue gerar fluxo de caixa e consegue fazer movimentos melhores no mercado. Agora é um processo diferente do início da gestão - acrescentou.

➡️ Aposte quem vai marcar na estreia do Vasco no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Por fim, o presidente detalhou a estratégia adotada nas contratações e reforçou o perfil conservador do planejamento financeiro.

- Contratações melhores, a gente vai subindo um pouquinho, sempre com opção de compra, muitas vezes não com obrigação de compra (no caso de empréstimos) - explicou.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Vasco ativo no mercado

O Gigante da Colina já anunciou oficialmente quatro contratações nesta janela de transferências:

Johan Rojas - Meia - Monterrey (México) Alan Saldivia - Zagueiro - Colo-Colo (Chile) Marino - Atacante - Atlético Nacional (Colômbia) Brenner - Atacante - Udinese (Itália)

Brenner é apresentado como reforço do Vasco (Foto: Divulgação / Vasco)

O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro de 2026 nesta quinta-feira (29) contra o Mirassol. A equipes se enfrentam às 20h (de Brasília), no Maião.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.