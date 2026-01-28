Vasco perde titular e deixa reforços fora da estreia contra o Mirassol; veja relacionados

O Vasco anunciou, na tarde desta quarta-feira (28), a lista de relacionados para a estreia no Brasileirão contra o Mirassol. Para a partida, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o lateral-direito titular Paulo Henrique, que apresentou dores no pé esquerdo e segue em tratamento no Departamento de Saúde e Performance (DESP). Em seu lugar, Puma Rodríguez, autor de dois dos três gols da vitória sobre o Boavista no último domingo (25), será o titular.

Além disso, os reforços Brenner e Marino também ficaram fora da lista de relacionados para o confronto. O atacante colombiano, inclusive, foi questionado sobre a sua estreia durante a apresentação oficial, realizada nesta quarta-feira (28), no CT do Almirante. O jogador afirmou que, por ele, já estaria em campo nesta quinta-feira (29), diante do Mirassol, mas a tendência é que a comissão técnica opte por aguardar mais um pouco antes de relacioná-lo.

- Se fosse por mim, amanhã (contra o Mirassol). Quero jogar amanhã. Estou há muito tempo parado mas vamos segurar um pouquinho para não machucar. A decisão é do professor, estou me sentindo cada vez melhor.

Veja os relacionados do Vasco

O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro de 2026 nesta quinta-feira (29) contra o Mirassol. A equipes se enfrentam às 20h (de Brasília), no Maião.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.