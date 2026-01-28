menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco anuncia contratação do atacante Brenner

Jogador foi pedido de Fernando Diniz e estava na Udinese, da Itália

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
13:32
Brenner é apresentado como reforço do Vasco (Foto: Divulgação / Vasco)
imagem cameraBrenner é apresentado como reforço do Vasco (Foto: Divulgação / Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco anunciou nesta quarta-feira (28) a contratação do atacante Brenner, que pertencia à Udinese, da Itália, e disputou a última temporada pelo FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Em vídeo publicado nas redes sociais, o perfil do clube intercalou cenas de São Januário com lances do reforço e uma apresentação à torcida cruz-maltina em suas próprias palavras. Veja abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O jogador de 26 anos assina contrato de quatro anos com o Gigante da Colina, válido até dezembro de 2029. Para concluir o negócio, o Vasco precisou desembolsar cinco milhões de euros (R$ 31 milhões), a serem parcelados em três anos.

Brenner esteve emprestado ao Cincinnati FC desde agosto do ano passado. Na última passagem pela MLS, somou seis gols e uma assistência em dez partidas, incluindo playoffs. Em duas temporadas pela Udinese, o atacante entrou em campo 19 vezes, com dois gols e duas assistências.

continua após a publicidade

+ Aposte nas partidas do Vasco!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Chegadas e saídas no ataque do Vasco

A contratação foi um pedido do técnico Fernando Diniz para fortalecer o setor ofensivo. Brenner trabalhou com o treinador em duas oportunidades, no São Paulo e no Fluminense. O Cruz-Maltino também acertou a chegada do colombiano Marino Hinestroza. Vale lembrar que o clube perdeu dois nomes importantes do ataque: Rayan e Pablo Vegetti.

continua após a publicidade
Brenner e Fernando Diniz conversam nos tempos de São Paulo (Foto: Pedro H. Tesch / Agif / Gazeta Press)
Brenner e Fernando Diniz conversam nos tempos de São Paulo (Foto: Pedro H. Tesch / Agif / Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias