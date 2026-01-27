O Vasco avançou nos últimos dias nas negociações com o Nottingham Forest pela contratação do lateral-esquerdo Cuiabano. As conversas entre os clubes evoluíram e a diretoria cruz-maltina trabalha para viabilizar a chegada do jogador ainda nesta janela de transferências.

Inicialmente, o Vasco buscava um empréstimo simples, mas o clube inglês deixou claro que prefere uma negociação em definitivo. Diante desse cenário, a diretoria vascaína passou a considerar um modelo intermediário: empréstimo com opção de compra ao final do vínculo. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Na Torcida Vascaínos.

Cuiabano e seu estafe veem com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. O Botafogo, clube pelo qual o jogador teve destaque recente, chegou a ser considerado como possível destino. No entanto, a instabilidade financeira do Alvinegro gerou preocupação nos representantes do atleta, o que esfriou a possibilidade de retorno ao clube.

Cuiabano fez o gol do Botafogo contra o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Outras alternativas analisadas pelo Nottingham Forest seriam o empréstimo para equipes que pertencem ao mesmo grupo empresarial do proprietário Evangelos Marinakis, como o Rio Ave, de Portugal, ou o Olympiacos, da Grécia. Apesar disso, o desejo do jogador pesa a favor de uma volta ao Brasil, onde se sente mais adaptado e com maior possibilidade de sequência.

A possível contratação atende a uma necessidade clara do Vasco. O clube vive um cenário de indefinição na lateral esquerda: Leandrinho foi vendido ao Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, enquanto Lucas Piton, titular da posição, tem recebido sondagens de clubes do exterior. No elenco atual, as opções são limitadas. Puma Rodríguez chegou a atuar improvisado no setor, e Vítor Luís foi alvo de fortes críticas da torcida após a atuação contra o Nova Iguaçu. O jovem João Victor, promovido recentemente da base, também aparece como alternativa e recebeu elogios da torcida.

Campeão da Libertadores de 2024 pelo Botafogo, Cuiabano foi vendido ao Nottingham Forest em setembro de 2025. No entanto, sem espaço no elenco inglês, acabou retornando por empréstimo ao clube carioca para a reta final da temporada. Até o momento, o lateral não recebeu oportunidades na equipe inglesa e avalia positivamente uma transferência definitiva para o futebol brasileiro.

Ex-Botafogo, Cuiabano é anunciado pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação / Nottingham Forest)

Com isso, a diretoria vascaína segue atenta ao mercado e vê em Cuiabano uma oportunidade de reforçar a posição com um jogador jovem, experiente em competições internacionais e já adaptado ao futebol brasileiro.

