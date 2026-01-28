menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Mirassol x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29) pela estreia da competição

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
11:44
Mirassol e Vasco
imagem cameraMirassol e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (29) (Foto: Arte Lance!)
O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro de 2026 nesta quinta-feira (29) contra o Mirassol. A equipes se enfrentam às 20h (de Brasília), no Maião. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

MIR
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
1ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quinta-feira, 29 de janeiro de 2026
Local
Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião
Árbitro
Rodrigo Jose Pereira de Lima
Assistentes
Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Francisco Chaves Bezerra Junior
Var
Daniel Nobre Bins
Onde assistir
Como chegam Mirassol e Vasco para a partida?

O Vasco chega para a partida contra o Mirassol após poupar a maior parte dos titulares na vitória por 3 a 0 contra o Boavista no Campeonato Carioca. A equipe comandada por Fernando Diniz disputou três partidas nesta temporada: duas vitórias, um empate e uma derrota. Para a estreia do Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz deve ter todos os seus jogadores a disposição.

Fernando Diniz Vasco Flamengo
Fernando Diniz na partida entre Flamengo e Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Já o Mirassol, grande surpresa da última edição do Brasileirão, chega para o confronto após golear o São Bernardo por 4 a 0 no Campeonato Paulista. A equipe comandada por Rafael Guanaes ocupa a sexta colocação do Paulistão, com duas vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas disputadas.

Confira as informações do jogo entre Mirassol x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X VASCO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Maião
📺 Onde assistir: Sportv (TV) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Francisco Chaves Bezerra Junior
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins

Provável escalação do Mirassol

Walter; Daniel Borges, João Victor, William Machado, Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Shaylon; Galeano, Alesson e André Luís (Técnico: Rafael Guanaes).

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB (Técnico: Fernando Diniz).

