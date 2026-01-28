Mirassol x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro de 2026 nesta quinta-feira (29) contra o Mirassol. A equipes se enfrentam às 20h (de Brasília), no Maião. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

➡️ Vasco inicia a temporada em processo de adaptação após saída de artilheiros

Ficha do jogo MIR VAS 1ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 Local Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima Assistentes Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Francisco Chaves Bezerra Junior Var Daniel Nobre Bins Onde assistir

Como chegam Mirassol e Vasco para a partida?

O Vasco chega para a partida contra o Mirassol após poupar a maior parte dos titulares na vitória por 3 a 0 contra o Boavista no Campeonato Carioca. A equipe comandada por Fernando Diniz disputou três partidas nesta temporada: duas vitórias, um empate e uma derrota. Para a estreia do Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz deve ter todos os seus jogadores a disposição.

Fernando Diniz na partida entre Flamengo e Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Já o Mirassol, grande surpresa da última edição do Brasileirão, chega para o confronto após golear o São Bernardo por 4 a 0 no Campeonato Paulista. A equipe comandada por Rafael Guanaes ocupa a sexta colocação do Paulistão, com duas vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas disputadas.

continua após a publicidade

➡️ Vasco ou Mirassol? Aposte em quem vence na estreia do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Confira as informações do jogo entre Mirassol x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X VASCO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maião

📺 Onde assistir: Sportv (TV) e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Francisco Chaves Bezerra Junior

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins

continua após a publicidade

Provável escalação do Mirassol

Walter; Daniel Borges, João Victor, William Machado, Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Shaylon; Galeano, Alesson e André Luís (Técnico: Rafael Guanaes).

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB (Técnico: Fernando Diniz).