Vasco

Vasco busca a contratação de seu algoz na Sul-Americana de 2025

Claudio Spinelli é um dos destaques do Independiente Del Valle

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
16:52
Spinelli
imagem cameraSpinelli comemora gol marcado contra o Vasco em São Januário (Foto: ALEXANDRE BRUM/AGENCIA ENQUADRAR)
O Vasco segue ativo no mercado para reforçar o setor ofensivo. Após as saídas de Vegetti e Rayan, o clube anunciou as chegadas de Brenner e Marino, mas ainda busca ampliar a profundidade do elenco. O novo alvo é o atacante Claudio Spinelli, destaque do Independiente del Valle. A diretoria cruzmaltina tenta um acordo com o clube equatoriano para viabilizar a contratação. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Na Torcida Vascaínos.

O nome de Spinelli desperta más lembranças no torcedor vascaíno. O argentino foi um dos protagonistas da eliminação do Vasco nos playoffs da Copa Sul-Americana de 2025, ao marcar gols tanto no jogo de ida quanto no duelo de volta, sendo decisivo para a classificação do Del Valle.

Vasco x Del Valle
Após ser goleado por 4 a 0 no Equador, o Vasco empatou em 1 a 1 com o Del Valle em São Januário (Foto: Alexandre DurÃ£o/ZIMEL PRESS)

Dentro do perfil buscado pela comissão técnica, Spinelli apresenta características diferentes dos atacantes já contratados. Brenner, apesar de atuar centralizado, costuma sair da área para participar da construção das jogadas. Marino, por sua vez, é um jogador de velocidade e drible, utilizado principalmente pelos lados do campo. Já Spinelli é visto como um camisa 9 mais clássico, com presença de área, boa finalização e forte jogo aéreo.

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Revelado pelo Tigre, da Argentina, em 2017, Spinelli foi vendido ao Genoa, da Itália, mas não conseguiu se firmar no futebol europeu, acumulando empréstimos e passagens por clubes da Eslovênia e da Ucrânia. Após o fim do contrato com o clube italiano, em 2022, retornou de forma definitiva ao futebol sul-americano, atuando por Lanús (Argentina), Maldonado e Defensor (ambos do Uruguai). Em alta na carreira, o atacante vive sua melhor fase: na última temporada, praticamente igualou o total de gols marcados ao longo de toda a trajetória profissional. Foram 28 gols com o Del Valle em 2025 contra 35 na carreira ao todo.

