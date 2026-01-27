Assim como Rayan, novo reforço do Vasco subiu de rendimento após 'bronca' de Diniz

Já no Rio de Janeiro e com exames médicos realizados, o atacante Brenner está próximo de ser anunciado oficialmente como reforço do Vasco. O jogador chega para ampliar as opções ofensivas do elenco e surge como uma das alternativas para suprir a possível saída de Rayan, vice-artilheiro da equipe e um dos grandes destaques do clube em 2025.

O que aproxima os dois atacantes vai além da posição em campo. Tanto Brenner quanto Rayan viveram momentos de virada na carreira após episódios marcantes com Fernando Diniz, técnico conhecido por seu estilo intenso.

A virada de Brenner com Diniz no São Paulo

Em 2020, ainda no São Paulo, Brenner atravessava um período de baixa e sequer vinha sendo relacionado com frequência. Foi na véspera de um clássico contra o Corinthians que ocorreu a conversa decisiva com Fernando Diniz — um diálogo firme que mudaria o rumo da temporada do atacante.

Em entrevista ao ge, na época, Brenner relembrou o episódio:

— Essa conversa foi um dia antes do clássico. Eu nem estava sendo relacionado… Ele falou que eu não poderia deixar meu tempo passar, que precisava respeitar o futebol para voltar a ter êxito na carreira.

Durante o Majestoso, Brenner saiu do banco com o jogo empatado e recebeu mais uma orientação direta do treinador.

— Com o 1 a 1, ele me falou "confia". Deu a dura dele, normal. Eu fui feliz no gol.

Brenner comemora gol do São Paulo com Fernando Diniz (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press)

O atacante marcou o gol da vitória tricolor. A cobrança, porém, não parou ali.

— Depois do gol, encontrei ele no CT e veio outra dura: "não adianta parar aqui, tem que manter". Eu levo isso até hoje.

A partir daquele momento, Brenner deslanchou. Foram 22 gols e quatro assistências em 44 partidas, desempenho que o levou ao FC Cincinnati antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro.

Rayan viveu roteiro parecido no Vasco

Anos depois, já no Vasco, Diniz protagonizou cena semelhante — desta vez com Rayan. O ponto de virada da temporada do atacante cruz-maltino ocorreu no fim de agosto de 2025, durante o confronto contra o Corinthians, em São Januário.

Após o Vasco sofrer um gol, Diniz chamou Rayan à beira do campo de forma enérgica, chegando a puxá-lo pelo braço para corrigir seu posicionamento defensivo. A cena ganhou grande repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões sobre o método do treinador.

Dentro de campo, no entanto, a resposta foi contundente. Rayan cresceu de produção e teve uma temporada explosiva: 20 gols e uma assistência em 2025, sendo 17 participações diretas em gols sob o comando de Fernando Diniz.

Agora, com Brenner prestes a ser anunciado, o Vasco aposta não apenas no talento do atacante, mas também em um histórico que mostra como, nas mãos de Diniz, o jogador pode ter um bom desempenho.

