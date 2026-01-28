Premier League exalta conexão com o Vasco após ida de Rayan para o Bournemouth
Philippe Coutinho e outros nomes passaram pelo Gigante e atuaram na Inglaterra
A Premier League exaltou a conexão entre o Vasco e a liga de futebol da Inglaterra após a ida de Rayan para o Bournemouth. O jovem de 19 anos foi o último nome a deixar o Gigante da Colina para atuar no Reino Unido.
Nas redes sociais, a Premier League relembrou das passagens de Philippe Coutinho, Dimitri Payet, Douglas Luiz, Andrey Santos, Juninho Paulista e Allan pelo Vasco, mas também por clube ingleses. Promessa do Cruz-Maltino, Rayan chega como a sétima conexão entre as duas entidades.
- Estou muito feliz e honrado por estar aqui, especialmente com o projeto esportivo que desenvolveram para mim. Estou extremamente feliz. É um clube que revela muitos talentos, então estou muito feliz por estar aqui e espero dar muita alegria aos torcedores - disse Rayan em sua chegada no Bournemouth.
Na Premier League, o ex-jogador do Vasco deve fazer sua estreia diante do Wolverhampton, no sábado (31). Na ocasião, Rayan deve encontrar jogadores com passagens marcantes por Flamengo e Fluminense, como João Gomes, André e Jhon Arias.
'Parceria' entre Vasco e Premier League
Revelado no Vasco, Philippe Coutinho viveu o auge de sua carreira no Liverpool entre 2013 e 2018 e soma 44 gols marcados em sua passagem pela Premier League. Além dos Reds, o meia também vestiu a camisa do Aston Villa.
Outros nomes revelados no Vasco também foram parar na Premier League, como Andrey Santos, que está no Chelsea, Douglas Luiz, que foi comprado pelo Manchester City do Cruz-Maltino, passou por Aston Villa e está no Nottingham Forest, e Allan, que defendeu o Everton entre 2020 e 2022.
Por outro lado, Payet e Juninho Paulista fizeram o caminho oposto e passagem pela Premier League antes de vestirem a camisa do Vasco.
