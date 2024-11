Orellano pode voltar ao Vasco? Entenda situação do atacante na MLS

De volta ao Rio de Janeiro? O atacante Luca Orellano, emprestado ao FC Cincinatti pelo {Vasco}, pode retornar ao time carioca em 2025. O time dos Estados Unidos tem até domingo (1º) para formalizar a opção de compra pelo jogador. Segundo apuração do Lance!, apesar de já ter feito contato telefônico, o clube ainda não comunicou oficialmente ao Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

➡️Vasco ainda pode se classificar à Libertadores? Saiba o que é preciso

O Vasco acertou o empréstimo de Luca Orellano ao FC Cincinatti, da MLS, em fevereiro deste ano — o acordo vai até o final de 2024, com opção de compra. Caso o time estadunidense queira a permanência do atacante, deve formalizar uma proposta para o Cruz-Maltino.

Chegada de Orellano ao Vasco

Luca Orellano chegou ao Vasco no início de 2023, cotado como uma das grandes promessas do futebol argentino. Com apenas 23 anos, o jogador foi uma das primeiras aquisiçõe da era SAF. Ao todo, o atleta disputou 26 partidas e anotou dois gols.

continua após a publicidade

Luca Orellano durante treinamento com o Vasco (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Comprado por R$ 20 milhões junto ao Vélez Sarsfield, o argentino não se adaptou bem ao Rio de Janeiro e ficou a maior parte da temporada no banco de reservas. Assim, Orellano manifestou o interesse de deixar o clube a Alexandre Mattos, então diretor de futebol, e a comissão técnica de Ramón Díaz. Por isso, Luca foi afastado do elenco e sequer participou da pré-temporada da equipe.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

A última partida de Orellano com a camisa do Vasco foi no Campeonato Carioca deste ano. O atacante foi titular no empate em 3 a 3 contra o Sampaio Corrêa, em Bacaxá, na segunda rodada do estadual.