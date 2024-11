Embora ainda lidere o ranking brasileiro, o Flamengo vê a distância diminuir em relação ao tamanho da torcida do Corinthians. Segundo estudo divulgado pelo "Datafolha", nesta quinta-feira (28), o Rubro Negro se manteve no topo entre as maiores torcidas do Brasil, seguido pelo Timão. O Palmeiras fecha o pódio, com resultado que não acontecia há 20 anos.

continua após a publicidade

Carregador Portátil (Power Bank) I2GO, Carregador Portátil (Power Bank) I2GO, Carregue 50% da sua bateria em 30 minutos! Compre agora

Ranking atualizado das torcidas dos clubes em redes sociais; confira a posição do seu time

A torcida do Flamengo, apesar da liderança, teve uma queda em relação ao ano passado, já que tem 19% do país, contra 21% da última pesquisa, e apenas 5% de diferença para o Corinthians. O Timão, no entanto, também contou com uma diminuição de 1% em sua porcentagem, ao sair de 15% para os 14% atuais.

Outra novidade do estudo foi o Palmeiras, que chegou em terceira colocação e está pela primeira vez, em 20 anos, na frente do rival, o São Paulo. Na época, em 2003, o Verdão havia fechado o ano com 8% contra os 7% para o Tricolor.

continua após a publicidade

Vasco e Grêmio mantiveram 4% cada. O Cruzeiro caiu de 4% para 3%, enquanto o Internacional cresceu de 2% para 3%. A parcela de pessoas sem preferência por nenhum time aumentou de 19% para 23%, sugerindo uma mudança no comportamento dos torcedores.

O "Datafolha" entrevistou presencialmente ao todo 2.004 pessoas de idades variadas, desde os 16 anos, em 113 cidades diferentes pelo Brasil. A margem de erro da pesquisa é de cerca de 2% para mais ou para menos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira ranking das torcidas na íntegra

Flamengo - 19% Corinthians - 14% Palmeiras - 7% São Paulo - 6% Vasco e Grêmio - 4% Santos, Cruzeiro e Internacional - 3% Atlético-MG, Botafogo, Fluminense e Bahia - 2% Vitória e Seleção Brasileira - 1% Outros - 4% Nenhum time - 23%