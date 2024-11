Vasco ainda pode se classificar à Libertadores? Saiba o que é preciso

Apesar da fase ruim, com quatro derrotas em sequência e demissão de treinador na reta final do Brasileirão, o Vasco ainda tem pelo que lutar neste fim de temporada. Na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, o time tenta confirmar classificação à Copa Sul-Americana e pode até mesmo ir à Libertadores do próximo ano. Para isso, porém, será importante torcer pelo Botafogo na final continental deste sábado, diante do Atlético-MG.

Com 43 pontos, o Vasco chegará a 52 se vencer as três últimas rodadas. Assim, o time não tem mais chances de alcançar a sexta colocação — dono do posto atualmente, o São Paulo já tem 59 —, última posição que originalmente garantiria vaga na fase preliminar da Libertadores.

Ocorre que o Flamengo (atualmente em 5º no Brasileirão) já está classificado à Libertadores por ter vencido a Copa do Brasil. Por isso, caso o Botafogo vença o Atlético-MG no fim de semana, as vagas indiretas no Brasileirão ficarão com o sétimo e o oitavo colocados.

Sétimo no momento, o Cruzeiro tem “apenas” cinco pontos a mais do que o Vasco. Bahia, Corinthians e Atlético-MG estão entre eles e também sonham com uma vaga indireta à Libertadores de 2025.

Veja chances de o Vasco ir à Libertadores

Segundo cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de o Vasco disputar a Libertadores de 2025 é de apenas 2,5%. Além disso, para os matemáticos da UFMG, quem alcançar os 52 pontos tem 63,22% de probabilidades de ir à Libertadores.

No que diz respeito à Copa Sul-Americana, o Vasco praticamente garante classificação se vencer mais uma partida. Duas vitórias nos últimos três jogos dão certeza matemática. Vale ressaltar que o estudo considera o cenário atual, sem levar em conta o resultado da Libertadores, que poderá aumentar uma vaga.