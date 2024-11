Guilherme Gandra Moura, conhecido como Gui, se tornou um símbolo de torcedores e jogadores em meio ao momento ruim do Vasco dentro de campo. Materialização do seu fiel amor ao Cruz-Maltino, o garoto recebeu uma indicação internacional para o "prêmio torcedor da Fifa". O pequeno torcedor tocou o coração do Brasil quando um vídeo em que ele reencontra a sua mãe no hospital, após 16 dias em coma viralizou pelo país. Guilherme tem uma doença de pele genética rara, a epidermólise bolhosa.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A descrição do Gui para o Fifa The Best

Guilherme Gandra Moura tem epidermólise bolhosa, uma doença genética rara. Um vídeo do menino se encontrando com a sua mãe após sair do coma viralizou nas redes sociais. Gui é torcedor roxo do Vasco da Gama e fã de Gabriel Pec (ex-Vasco, hoje no Los Angeles Galaxy) e teve a chance de conhecer Pec, que o abraçou e se tornou seu "melhor amigo". O pequeno Gui assistiu aos treinos e aos jogos do clube e encontrou alguns dos seus ídolos no futebol. Também conquistou os corações das torcidas dos rivais Flamengo e Fluminense.

Gabriel Pec e Rodrigo Dinamite visitam Gui, torcedor mirim do Vasco (Fotos: Reprodução/Instagram)

Como votar