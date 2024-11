Com seca de gols, Vasco tenta melhorar números diante de ‘freguês’

Com apenas dois gols marcados e quatro derrotas sofridas nos últimos quatro jogos, o Vasco tem uma boa chance de melhorar um pouco seus números neste sábado, quando recebe o Atlético-GO em São Januário, às 21h30. Já rebaixada, a equipe goiana é freguês do Vasco este ano e tem uma das defesas mais vazadas do Brasileirão.

Com apenas 37 gols marcados em 35 rodadas do campeonato, o Vasco tem o quinto pior ataque entre os 20 clubes da Série A. Até aqui, a artilharia cruzmaltina só é mais eficiente que a do próprio Atlético-GO (marcou 34 gols), Cuiabá (27), Fluminense (30) e Bragantino (36). Os dois primeiros já estão matematicamente rebaixados, enquanto Flu e Braga brigam contra o descenso.

Mas, ao menos diante dos goianos, as estatísticas parecem estar ao lado do Vasco. Em apenas sete dos 35 jogos o Atlético-GO não sofreu gol; e, desses, só Cuiabá e Vitória não marcaram sobre os goianos como equipe mandante.

Vegetti já marcou gol diante do Atlético-GO este ano (Foto: Heber Gomes/AGIF)

Vasco ganhou duas vezes do Atlético-GO este ano

O retrospecto do Vasco contra o adversário deste sábado também é favorável em 2024. As duas equipes se enfrentaram três vezes na temporada, com duas vitórias do clube carioca e um empate.

O primeiro confronto entre as equipes foi em julho, pela 17ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Vasco venceu por 1 a 0 no Antônio Accioly, com gol de David. Duas semanas depois, as equipes voltaram a se enfrentar em Goiânia pela Copa do Brasil, e o jogo acabou empatado por 1 a 1. Vegetti marcou para os cariocas

O Vasco voltaria a vencer o Alético-GO em 6 de agosto, desta vez em São Januário. A vitória garantiu o clube nas quartas de final da Copa do Brasil. Lucas Pitón foi o responsável pelo gol da classificação.