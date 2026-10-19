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Oposição do Vasco confirma Pedro Strozenberg como candidato à presidência

Eleição do clube está marcada para 14 de novembro

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 15:06
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Pedro Strozember será candidato à presidência do Vasco (
Pedro Strozember será candidato à presidência do Vasco (Foto: Divulgação)

A oposição do Vasco confirmou a candidatura de Pedro Strozenberg à presidência do clube. Diretor executivo do Viva Rio desde fevereiro de 2025, o carioca será o representante da chapa Vasco dos Vascaínos na eleição marcada para o dia 14 de novembro.

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Sócio do Cruz-Maltino há 42 anos, Strozenberg integra o Conselho Fiscal da atual gestão do Vasco associativo. O candidato também esteve entre os conselheiros que se posicionaram contra a venda de 90% das ações da Vasco SAF à Almirante Participações, empresa ligada a Marcos Faria Lamacchia.

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Durante a reunião do Conselho Deliberativo que discutiu a proposta, Strozenberg defendeu a necessidade de avaliar os termos do negócio. Apesar das ressalvas à operação, ele ressaltou a importância de manter um relacionamento institucional respeitoso com os prováveis novos responsáveis pelo futebol vascaíno.

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Além de Strozenberg, o atual presidente do Vasco, Pedrinho, também já confirmou sua candidatura à reeleição. A disputa definirá quem comandará o clube associativo no próximo mandato.

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