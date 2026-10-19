Promessa de São Januário assina 1º contrato profissional no Vasco
Destaque do Sub-17, goleiro Oseias assina contrato profissional com o Vasco
O Vasco da Gama assegurou a permanência de mais uma grande promessa de suas categorias de base. O goleiro Oseias, titular e destaque da equipe Sub-17, assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube de São Januário. Aos 17 anos, o jovem comemorou o feito após trilhar um caminho de quatro anos no ecossistema cruz-maltino.
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Chegado à Colina Histórica em 2022, quando tinha apenas 13 anos, Oseias acumulou convocações na base e títulos expressivos. O goleiro já defendeu o Sub-20 em convocações pontuais e será integrado definitivamente à categoria em 2027, ao completar 18 anos.
— É um sentimento que eu não consigo explicar direito. É gratidão, é alívio, é a sensação de que todo o esforço valeu a pena. Agradeço ao clube, que acreditou em mim e me deu essa oportunidade tão importante na minha carreira. Vou honrar essa camisa com muito respeito e dedicação — declarou o goleiro.
Galeria de títulos e maturidade sob as traves
Agenciado pela Pantera Sport, Oseias carrega um currículo vitorioso na base vascaína. No Sub-15, conquistou a Copa Rio e a Copa Nike — onde recebeu o prêmio individual de melhor goleiro da competição. Já na categoria Sub-17, foi pilar das conquistas da Copa do Brasil Sub-17 na temporada passada e do Campeonato Carioca Sub-17 neste ano.
— Tenho consciência de que agora começa uma nova fase. A responsabilidade é muito maior. Assinar esse contrato não é o fim de nada, é o começo de tudo. Prometo dar o meu melhor todos os dias, sem nunca esquecer de onde eu vim — concluiu o garoto.
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