O volante Santiago Sosa chegou ao Vasco na janela de transferências do meio da temporada, após deixar o Racing, da Argentina. Com apenas 13 jogos disputados pelo Cruz-Maltino, o camisa 5 já assumiu um papel de liderança no vestiário, mesmo sem utilizar a braçadeira de capitão.

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Descrito como um jogador mais calmo no dia a dia do clube, Sosa demonstra outra postura nos momentos que antecedem as partidas. Antes de a bola rolar, o argentino sempre participa das conversas com os companheiros e procura motivar o elenco.

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Um exemplo foi exibido pela VascoTV nos bastidores da vitória sobre o Boca Juniors, na última terça-feira (13), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Antes de a equipe entrar em campo na La Bombonera, Sosa fez um discurso para os jogadores.

Veja vídeo de Sosa no vestiário antes de Boca Juniors x Vasco

A postura do volante não é novidade para quem o acompanha desde a passagem pelo futebol argentino. No Racing, Sosa exerceu a função de capitão e já havia demonstrado, ao chegar ao Vasco, a disposição para contribuir com o grupo também fora de campo.

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Santiago Sosa em campo durante Boca Juniors x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Na ocasião, o jogador citou diretamente Thiago Mendes, então capitão cruz-maltino, ao comentar a possibilidade de assumir responsabilidades de liderança no novo clube.

— Vim para ajudar. Obviamente, Thiago Mendes é o capitão. Depois irei conversar com ele, para o conhecer melhor. Mas sempre positivo, com uma boa energia. Como disse, fui capitão no Racing. Gosto de ajudar a equipe com o melhor possível, o melhor para todos — afirmou o argentino em sua apresentação.

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