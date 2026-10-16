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Bastidores: com pouco tempo de Vasco, Sosa já assume papel de liderança no vestiário

Volante argentino era capitão do Racing antes de chegar ao futebol brasileiro

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 19:18
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Jogador de futebol em uniforme branco com faixa diagonal preta e logotipo gigante, em campo durante a partida.
Sosa em campo durante a partida entre Vasco e Boca (Foto: Reprodução)

O volante Santiago Sosa chegou ao Vasco na janela de transferências do meio da temporada, após deixar o Racing, da Argentina. Com apenas 13 jogos disputados pelo Cruz-Maltino, o camisa 5 já assumiu um papel de liderança no vestiário, mesmo sem utilizar a braçadeira de capitão.

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Descrito como um jogador mais calmo no dia a dia do clube, Sosa demonstra outra postura nos momentos que antecedem as partidas. Antes de a bola rolar, o argentino sempre participa das conversas com os companheiros e procura motivar o elenco.

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Um exemplo foi exibido pela VascoTV nos bastidores da vitória sobre o Boca Juniors, na última terça-feira (13), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Antes de a equipe entrar em campo na La Bombonera, Sosa fez um discurso para os jogadores.

Veja vídeo de Sosa no vestiário antes de Boca Juniors x Vasco

A postura do volante não é novidade para quem o acompanha desde a passagem pelo futebol argentino. No Racing, Sosa exerceu a função de capitão e já havia demonstrado, ao chegar ao Vasco, a disposição para contribuir com o grupo também fora de campo.

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Jogador de camisa branca com faixa diagonal preta domina a bola em jogo contra adversário azul e amarelo.
Santiago Sosa em campo durante Boca Juniors x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Na ocasião, o jogador citou diretamente Thiago Mendes, então capitão cruz-maltino, ao comentar a possibilidade de assumir responsabilidades de liderança no novo clube.

— Vim para ajudar. Obviamente, Thiago Mendes é o capitão. Depois irei conversar com ele, para o conhecer melhor. Mas sempre positivo, com uma boa energia. Como disse, fui capitão no Racing. Gosto de ajudar a equipe com o melhor possível, o melhor para todos — afirmou o argentino em sua apresentação.

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