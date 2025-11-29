Novo gramado de São Januário surpreende jogadores do Vasco, mas adaptação é prevista

Após a goleada do Vasco por 5 a 1 sobre o Internacional, Fernando Diniz revelou que o Vasco já enfrentava dificuldades com o novo gramado de São Januário antes mesmo da forte chuva que alagou o campo e atrasou a retomada da partida. Segundo o treinador, mesmo antes da chuva, a bola "quicava demais" e gerava insegurança para a equipe, que acabou adotando mais bolas longas ainda no primeiro tempo. A grama foi trocada no início de novembro, no lugar de um tapete que já tinha mais de 15 anos.

Diniz afirmou que o elenco "estranhou" o comportamento do campo, e esse relato se conecta ao estágio atual da superfície, que recebeu sua primeira partida nesta sexta-feira (28). Em contato com o Lance!, Lucas Pedrosa, diretor da Greenleaf — empresa responsável pela troca — explicou que esse comportamento é absolutamente natural nos primeiros dias após a instalação. Segundo ele, apenas a grama foi substituída, sem intervenções no solo, no topsoil ou na drenagem. Como o terreno original, mais argiloso e duro, foi mantido, os rolos de grama precisam de tempo para se acomodar completamente.

Pedrosa usou uma analogia para ilustrar o processo:

-Você compra o tênis, ele é mais duro e ele vai criando forma. O gramado é a mesma coisa, né? Então, assim, ao final o resultado foi muito positivo.

Colaboradores utilizam rodos para ajudar a água a escoar do gramado durante a partida entre Vasco x Inter (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

A forte chuva da noite de sexta-feira não tem relação com a nova grama, já que a drenagem não foi alterada e é a mesma que já funcionava anteriormente. Qualquer gramado sofreria com aquele volume de água. A tendência, agora, é de rápida evolução: a projeção da Greenleaf é que o campo esteja totalmente uniforme e estabilizado nas próximas semanas, atingindo seu melhor nível ainda nesta temporada. Em caso de uma possível final da Copa do Brasil no estádio, o gramado já estará mais adaptado.

