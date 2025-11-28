menu hamburguer
Fora de Campo

Baldasso rasga o verbo após goleada do Vasco sobre o Inter: 'Tem que ser'

Colorado foi goleado e se aproximou da zona de rebaixamento

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
23:22
Fabiano Baldasso rasgou o verbo sobre atual momento do Internacional (Foto: Reprodução)
imagem cameraFabiano Baldasso rasgou o verbo sobre atual momento do Internacional (Foto: Reprodução)
O Internacional foi goleado pelo Vasco por 5 a 1, nesta sexta-feira (28), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Colorado em posição perigosa na briga contra o rebaixamento. Durante o confronto, o jornalista Fabiano Baldasso se revoltou com a equipe colorada.

Torcedor declarado do internacional, o comunicador não se conteve com as críticas durante o resultado. Na transmissão da partida, pelo próprio canal no Youtube, Baldasso rasgou o verbo sobre o atual momento da equipe gaúcha.

A revolta do jornalista viralizou nas redes sociais. Torcedores de clubes rivais e do próprio Internacional reagiram as declarações. Veja abaixo:

Veja a repercussão nas redes:

Como foi Vasco x Internacional?

Texto por: Pedro Cobalea

O reencontro de Ramón Díaz com São Januário — ele agora no comando do Inter — teve o "carinho" imediato da arquibancada vascaína, fruto do fim conturbado de sua passagem pelo clube e das declarações após sua saída. E antes mesmo que o técnico pudesse se acomodar no banco, o Vasco já abria o placar. Logo aos dois minutos, Andrés Gómez tomou a bola de Aguirre pela esquerda, avançou com facilidade e soltou um chute no ângulo, sem qualquer chance para Rochet. O Inter até tentou reagir, mas a noite mostrava desde cedo de que lado estaria: aos nove, Paulo Henrique achou Rayan com espaço, e o camisa 77 bateu com categoria no canto. Era o décimo gol que o Colorado sofria antes dos dez minutos em 2024 — um retrato fiel da temporada turbulenta.

Com um time abalado em campo após o 2 a 0 rápido, Ramón tentou reagir aos 14 minutos com uma mudança: tirou Aguirre e lançou o atacante Ricardo Mathias. O lateral deixou o campo em lágrimas, enquanto o Vasco, impiedoso, mantinha o ritmo. Coutinho quase ampliou em chute no travessão, e a chuva — que chegaria com força pouco depois — já começava a fazer do jogo um duelo de imposição física. Nos minutos finais da primeira etapa, o Inter encontrou um respiro. Após cruzamento de Alan Rodríguez e confusão na área, Ricardo Mathias aproveitou a sobra e descontou no último lance.

No intervalo, o temporal apertou. A água caía em torrentes e adiou o reinício da partida por cerca de uma hora e meia. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima chegou a ir ao gramado avaliar as condições, mas precisou recuar ao vestiário até que o campo drenasse o suficiente. Quando a bola voltou a rolar, com mais de uma hora e meia de atraso, o Vasco tratou de acabar com qualquer esperança colorada. Aos cinco minutos da etapa final, Andrés Gómez avançou pela esquerda e cruzou para Rayan empurrar para o gol. O VAR recomendou revisão por possível falta na origem da jogada, mas o lance foi confirmado.

Com o jogo controlado, o Vasco não tirou o pé. Em cobrança de escanteio, Barros ganhou no alto, Rochet defendeu parcialmente e o próprio volante completou no rebote: 4 a 1. Pouco depois, Paulo Henrique serviu Nuno Moreira na direita; o meia finalizou, e a bola entrou com a colaboração do goleiro colorado, completando a goleada.

Com o resultado, o Vasco encerra uma sequência dura de cinco derrotas consecutivas e respira aliviado na 10ª posição. Já o Internacional, com 41 pontos e um futebol preocupante, volta ao sul encarando a realidade: a zona de rebaixamento deixou de ser ameaça distante e virou vizinha incômoda. Na noite encharcada de São Januário, só um lado encontrou luz. O outro saiu ainda mais afogado em suas próprias incertezas.

Time do Vasco comemora gol diante do Inter em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF / Gazeta Press)

Tudo sobre

