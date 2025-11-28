Web manda recado a Ramón Díaz após goleada em Vasco x Inter: 'Va a bajar'

O Vasco goleou o Internacional por 5 a 1, nesta sexta-feira (28), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do cenário, torcedores do clube carioca aproveitaram o momento para provocar o antigo treinador, que saiu do clube de maneira polêmica.

Em tom de deboche, internautas lembraram de uma frase usada por Ramón Díaz, quando ele brigou contra o rebaixamento no comando do Vasco em 2023. Na época, durante entrevistas, ele usava a frase "No va a bajar" (não vai cair), para defender a permanência do clube carioca na elite do futebol brasileiro, fato que se concretizou ao fim da temporada.

Dois anos depois do período, o treinador vive momento semelhante. Desta vez, no comando do Internacional, o argentino briga contra o rebaixamento da equipe gaúcha. Com o resultado diante do Vasco, o Colorado pode se aproximar da zona de rebaixamento.

Faltando duas rodadas para o fim do Brasileirão, o Internacional, de Ramón Díaz, tem apenas 41 pontos. A marca está apenas dois pontos a frente do Vitória, atual 17ª colocado. Vale ressaltar, que a equipe nordestina ainda não jogou pela 36ª rodada. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Vasco x Internacional?

Texto por: Pedro Cobalea

O reencontro de Ramón Díaz com São Januário — ele agora no comando do Inter — teve o "carinho" imediato da arquibancada vascaína, fruto do fim conturbado de sua passagem pelo clube e das declarações após sua saída. E antes mesmo que o técnico pudesse se acomodar no banco, o Vasco já abria o placar. Logo aos dois minutos, Andrés Gómez tomou a bola de Aguirre pela esquerda, avançou com facilidade e soltou um chute no ângulo, sem qualquer chance para Rochet. O Inter até tentou reagir, mas a noite mostrava desde cedo de que lado estaria: aos nove, Paulo Henrique achou Rayan com espaço, e o camisa 77 bateu com categoria no canto. Era o décimo gol que o Colorado sofria antes dos dez minutos em 2024 — um retrato fiel da temporada turbulenta.

Com um time abalado em campo após o 2 a 0 rápido, Ramón tentou reagir aos 14 minutos com uma mudança: tirou Aguirre e lançou o atacante Ricardo Mathias. O lateral deixou o campo em lágrimas, enquanto o Vasco, impiedoso, mantinha o ritmo. Coutinho quase ampliou em chute no travessão, e a chuva — que chegaria com força pouco depois — já começava a fazer do jogo um duelo de imposição física. Nos minutos finais da primeira etapa, o Inter encontrou um respiro. Após cruzamento de Alan Rodríguez e confusão na área, Ricardo Mathias aproveitou a sobra e descontou no último lance.

No intervalo, o temporal apertou. A água caía em torrentes e adiou o reinício da partida por cerca de uma hora e meia. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima chegou a ir ao gramado avaliar as condições, mas precisou recuar ao vestiário até que o campo drenasse o suficiente. Quando a bola voltou a rolar, com mais de uma hora e meia de atraso, o Vasco tratou de acabar com qualquer esperança colorada. Aos cinco minutos da etapa final, Andrés Gómez avançou pela esquerda e cruzou para Rayan empurrar para o gol. O VAR recomendou revisão por possível falta na origem da jogada, mas o lance foi confirmado.

Com o jogo controlado, o Vasco não tirou o pé. Em cobrança de escanteio, Barros ganhou no alto, Rochet defendeu parcialmente e o próprio volante completou no rebote: 4 a 1. Pouco depois, Paulo Henrique serviu Nuno Moreira na direita; o meia finalizou, e a bola entrou com a colaboração do goleiro colorado, completando a goleada.

Com o resultado, o Vasco encerra uma sequência dura de cinco derrotas consecutivas e respira aliviado na 10ª posição. Já o Internacional, com 41 pontos e um futebol preocupante, volta ao sul encarando a realidade: a zona de rebaixamento deixou de ser ameaça distante e virou vizinha incômoda. Na noite encharcada de São Januário, só um lado encontrou luz. O outro saiu ainda mais afogado em suas próprias incertezas.

Time do Vasco comemora gol diante do Inter em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF / Gazeta Press)