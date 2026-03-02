Comentarista detona cobrança de pênalti em Fluminense x Vasco: 'Ridícula'

O Fluminense empatou com o Vasco em 1 a 1, no último domingo (1), dentro do Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Durante o confronto, duas penalidades foram desperdiçadas, uma por Renê e outra por Bremer. O jornalista José Trajano detonou a cobrança do lateral do Tricolor.

Durante o programa "Posse de Bola", do Uol Esportes, o comentarista classificou o pênalti desperdiçado pelo jogador como ridículo. No duelo contra o goleiro Leo Jardim, Renê atrasou a passada na espera de um movimento do arqueiro, o que não aconteceu. Posteriormente, o lateral finalizou para fora.

— Um registro, que não pode passar batido. Tivemos em Fluminense x Vasco a cobrança de pênalti mais ridícula do futebol. A do Renê. Foi uma coisa escandalosa. Uma piada. A cobrança mais ridículo que vi nesse retrospecto recente — disse o comentarista.

Como foi Fluminense x Vasco?

Texto por: Leonardo Bessa e Sharon Nigri Prais

No duelo dos auxiliares Maxi Cuberas, que comandou o Fluminense pela suspensão de Zubeldía, e Bruno Lazaroni, interino no Vasco após a demissão de Diniz, todos os ingredientes de uma grande rivalidade. Destaque para as disputas físicas e, principalmente, energia de ambos os lados.

Assim como na ida, o clássico foi marcado por muito equilíbrio. O roteiro do jogo, no entanto, poderia ter sido mais favorável ao Tricolor, mas Renê desperdiçou pênalti marcado em Canobbio e cometido por Barros aos dois minutos do primeiro tempo. Uma daquelas chances que, em confronto decisivo, precisa ser aproveitada.

Renê foi o protagonista da primeira etapa, mas com o torcedor do Vasco celebrando. O lateral-esquerdo foi quem perdeu a bola no lance que originou o gol do Cruz-Maltino, com Robert Renan, anulado em campo por impedimento e validado posteriormente após revisão na cabine do VAR.

O grande ditado do mundo da bola sempre lembra: "Quem não faz, leva". No segundo tempo, o Vasco teve a chance de ampliar o marcador em cobrança de pênalti, mas Brenner parou nas mãos de Fábio. O Fluminense, quando teve a chance na marca da cal, viu o maestro Ganso deslocar Léo Jardim com categoria e deixar tudo igual aos 42 minutos. Com o resultado a favor no agregado, a equipe tricolor administrou bem no fim e carimbou a vaga para a final.

