Diniz explica vitória do Vasco e cita protesto no CT: 'Fica a lição'

Fernando Diniz tratou de baixar a temperatura após a goleada do Vasco por 5 a 1 sobre o Internacional, na noite desta sexta-feira (28), em São Januário. Em coletiva, o treinador afirmou que a reviravolta do Vasco não nasceu da visita de torcedores organizados ao CT Moacyr Barbosa, mas sim da atuação na derrota por 1 a 0 para o Bahia, no fim de semana, partida que marcou a quinta derrota seguida do time no Brasileirão e motivou a cobrança presencial da torcida na última terça-feira.

— Contra o Bahia, eu não achei que o jogo tenha sido animicamente igual ao do Grêmio, nem igual ao do Botafogo. Eu achei que foi um jogo equilibrado. A mudança começou ali. Não começou na conversa no CT, não começou com esse monte de fake news que saiu na imprensa, de gente querendo deturpar o ambiente. A gente teve pouca inspiração, faltava confiança naquele momento, mas o time começou a ser o Vasco de hoje naquele jogo. Tudo que eu faço depende muito das conexões entre os jogadores, tanto para marcar quanto para jogar. As manifestações são legítimas, e no CT não teve nada exagerado. Foi uma conversa que os jogadores souberam absorver — disse Diniz, que falou sobre a conexão com a torcida:

— Fica a lição de que não podemos ter uma mudança anímica tão grande. Além de taticamente jogar bem, hoje tinha outra energia, outra atmosfera. Hoje fomos um time que jogou junto com a torcida. Contra o São Paulo, por exemplo, talvez tenhamos feito uma partida melhor em alguns aspectos do que hoje, mas não tinha a mesma energia. Hoje havia uma energia diferente dos jogadores, havia uma energia diferente na relação da torcida com o time. E a gente voltou muito rápido a ter essa conexão com o torcedor. Esperamos, de fato, que o time saiba crescer com isso e levar adiante.

Com o resultado, o Vasco encerra uma sequência dura de cinco derrotas consecutivas e respira aliviado na 10ª posição. Já o Internacional, com 41 pontos e um futebol preocupante, volta ao sul encarando a realidade: a zona de rebaixamento deixou de ser ameaça distante e virou vizinha incômoda. Na noite encharcada de São Januário, só um lado encontrou luz. O outro saiu ainda mais afogado em suas próprias incertezas.

O que vem por aí?

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (2), para enfrentar o Mirassol, às 19h (de Brasília), em São Januário. Já o Internacional, que não vai ter Bruno Gomes que recebeu o terceiro amarelo, enfrenta o São Paulo, na quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), no Morumbis.

