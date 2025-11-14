O Vasco da Gama começou nesta segunda-feira (10) a substituição total do gramado de São Januário, em um processo conduzido com orientação técnica da Greenleaf Gramados, empresa responsável pela manutenção do estádio. A expectativa é entregar o novo piso até o jogo contra o Internacional, marcado para 28 de novembro, aproveitando o intervalo sem partidas no local.

Processo de troca do gramado de São Januário

Segundo apuração do Lance!, a troca do gramado segue um planejamento meticuloso que envolve diversas etapas. A primeira consiste na queima da grama antiga, com a aplicação de herbicida, para evitar o retorno de espécies indesejadas junto ao novo gramado. Em seguida, ocorre a remoção da grama antiga, realizada com uma frisadora chamada Frase Mower, que retira os cinco centímetros superiores do solo de forma rápida e precisa, mantendo o nivelamento do campo.

Atualmente, quase a totalidade do gramado antigo já foi retirada, restando apenas pequenos trechos para a conclusão dessa fase inicial do processo.

Após a remoção, há o ajuste final do terreno, incluindo limpeza e correção do solo, antes do início do plantio do novo gramado.

Vasco espera ter o novo Gramado disponível para a partida contra o Internacional (Foto: Reprodução/Instagram)

Novo tipo de grama

O Vasco optou pela grama Bermuda Celebration, a mesma utilizada no Maracanã, que é híbrida, composta por 90% de fibras naturais e 10% de sintéticas, costuradas para aumentar a durabilidade e resistência. Diferente da grama antiga, a Bermuda 419, utilizada por mais de 15 anos em São Januário, a Celebration apresenta maior densidade e rápida recuperação, adaptando-se melhor ao clima do Rio de Janeiro. O gramado anterior não será reaproveitado em outros locais devido ao seu desgaste genético e mutações que comprometiam a estética do campo.

Gramado de São Januário antes da troca (Foto: Reprodução/Instagram)

Valores e decisão de trocar antes da reforma de São Januário

O investimento na troca completa do gramado de São Januário está estimado entre R$ 500 mil e R$ 800 mil. Embora o estádio tenha ficado sem jogos em outras datas ao longo da temporada, a substituição não foi realizada antes por questões estratégicas. Naquele período, a equipe técnica optou por intensificar os cuidados nutricionais com a grama existente, buscando minimizar os efeitos do desgaste e das mutações que já afetavam o campo.

A decisão de realizar a troca foi motivada também por um planejamento esportivo e estético. Com a possibilidade de o Vasco avançar à final da Copa do Brasil, caso supere o Fluminense na semifinal, e receber Cruzeiro ou Corinthians em São Januário, a diretoria considerou essencial oferecer um gramado em perfeitas condições.

