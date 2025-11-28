Partida entre Vasco e Internacional atrasa por conta de condições climáticas

A partida entre Vasco e Internacional, nesta sexta-feira (28), foi marcada pelo forte volume de chuva, que acabou atrasando a retomada do jogo após o intervalo. O primeiro tempo se encerrou por volta das 20h16. Já às 20h31, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima realizou uma nova checagem no gramado e concluiu que não havia condições de reiniciar a partida naquele momento. Até o momento o placar é de 2 a 1.

Árbitro faz checagem das condições de jogo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

21h05: Uma nova checagem. A chuva chegou a diminuir, mas aumentou novamente.

21h12: Dentro de 30 minutos vai ocorrer uma nova checagem para averiguar a condição do gramado.

21h16: A chuva diminui e colaboradores utilizam rodos para diminuir bolsões de água.

Colaboradores utilizam rodos para ajudar a água a escoar (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

21h21: Arbritagem volta a campo para nova checagem. O região central parece em condições, mas as laterais ainda tem muitos bolsões.

21h26: A drenagem está funcionando bem. Tendência é que o jogo retome em breve.

21h29: Juíz chama as comissões técnicas para conversar no gramado.

21h38: Os dois clubes não querem retomar a partida. O juíz deseja que o jogo seja reiniciado.

Dirigentes e comissões de Vasco e Inter conversam no gramado (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

21h43: Gramado já apresenta condições de jogo e deve reiniciar após dez minutos para o aquecimento das equipes.

Gramado de São Januário após a chuva (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

*Em atualização