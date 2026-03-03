Vasco ganha tempo antes de sequência pesada no Brasileirão

Passada a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco vira a chave para melhorar seu desempenho em 2026, já com foco no Brasileirão. Com o próximo compromisso apenas no dia 12 de março, o time ganhou 10 dias de treino para se preparar para uma sequência pesada na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Ainda em busca de um treinador após a saída de Fernando Diniz, o Cruz-Maltino segue nos próximo dias com Bruno Lazaroni, interino que esteve no comando na derrota para o Santos e no empate com o Fluminense no domingo (1).

➡️ Torcida do Vasco manda recado a Pedrinho após eliminação no Carioca

Depois do clássico pela semifinal do Carioca, o treinador falou sobre o início de temporada do clube, que sofre com tempo escasso para treinamento. Apesar disso, Lazaroni deixou claro que esta é a única solução para o time.

continua após a publicidade

— Eu acredito muito no treino. Com a chegada desses novos jogadores, demanda um pouco mais de tempo. Estava fazendo uma reflexão entre hoje e ontem, a gente se apresentou com grupo principal no dia 5 de janeiro. Tivemos 11 sessões de treino em 10 dias. Depois foram 43 dias jogando, hoje foi o 13º jogo com uma semana cheia só nesse período. Então não deu muito para treinar. Agora vamos ter um pouquinho mais de tempo, em torno de 10 dias, mas também não é suficiente. Vai ser importante, mas não suficiente. Parece que tem que resolver todos os problemas nessa semana cheia e futebol não é assim. Demanda tempo, jogo, treino, avaliar o que está certo, o que está errado, repete, repete, repete. Eu acredito na repetição, e no momento não temos isso.

Andrés Gómez insatisfeito com a eliminação no Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

Um dos pontos abordados pelo treinador, e que ficou evidente nas semifinais contra o Tricolor, foi a falta de efetividade. Embora tenha sido melhor na totalidade dos 180 minutos, o Vasco não conseguiu converter a superioridade em gols, como ocorreu também em partidas anteriores pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Agora, terá mais tranquilidade para preparar o time para enfrentar o Palmeiras, em São Januário, no dia 12. No dia 15, encara o Cruzeiro fora de casa, e no dia 18 terá mais um clássico contra o Fluminense.

➡️ Aposte nos jogos do Vasco!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável