Fluminense usa Martinelli para provocar jogador do Vasco: 'Diferenças'
Jovem vascaíno provocou o Tricolor durante o clássico
Após eliminar o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, com dois pênaltis a seu favor, ambos provocados pelo jovem Cauan Barros, o Fluminense fez uma postagem nas redes sociais do clube, comprando Gabriel Martinelli ao volante vascaíno.
Após o gol do Vasco, marcado por Robert Renan, Caun Barros reproduziu um "C" com as mãos, mirando provocar a torcida do Fluminense. O troco pela provocação veio por meio da postagem. Confira;
Como foi Fluminense x Vasco?
Texto por: Leonardo Bessa e Sharon Nigri Prais
No duelo dos auxiliares Maxi Cuberas, que comandou o Fluminense pela suspensão de Zubeldía, e Bruno Lazaroni, interino no Vasco após a demissão de Diniz, todos os ingredientes de uma grande rivalidade. Destaque para as disputas físicas e, principalmente, energia de ambos os lados.
Assim como na ida, o clássico foi marcado por muito equilíbrio. O roteiro do jogo, no entanto, poderia ter sido mais favorável ao Tricolor, mas Renê desperdiçou pênalti marcado em Canobbio e cometido por Barros aos dois minutos do primeiro tempo. Uma daquelas chances que, em confronto decisivo, precisa ser aproveitada.
Renê foi o protagonista da primeira etapa, mas com o torcedor do Vasco celebrando. O lateral-esquerdo foi quem perdeu a bola no lance que originou o gol do Cruz-Maltino, com Robert Renan, anulado em campo por impedimento e validado posteriormente após revisão na cabine do VAR.
O grande ditado do mundo da bola sempre lembra: "Quem não faz, leva". No segundo tempo, o Vasco teve a chance de ampliar o marcador em cobrança de pênalti, mas Brenner parou nas mãos de Fábio. O Fluminense, quando teve a chance na marca da cal, viu o maestro Ganso deslocar Léo Jardim com categoria e deixar tudo igual aos 42 minutos. Com o resultado a favor no agregado, a equipe tricolor administrou bem no fim e carimbou a vaga para a final.
